Oficial: Pecco Bagnaia firma un contrato de cuatro años con Aprilia

Ya es oficial. Tras ocho años bajo el paraguas de Ducati, Pecco Bagnaia emprende una nueva etapa en el Aprilia Racing. Ducati comunicó durante la jornada de ayer el fin de su etapa en Borgo Panigale, y se esperaba un anuncio inminente por parte de Noale que por fin ha llegado. El turinés ha firmado un contrato de cuatro años con la escuadra italiana.

Así lo anunció Aprilia este jueves. "El fichaje de Bagnaia supone un gran logro para Aprilia Racing, que, con la llegada de un tres veces campeón del mundo, consolida aún más su posición en la élite de MotoGP. Este acuerdo confirma, además, la solidez del proyecto de Aprilia Racing en vísperas de la revolución técnica de 2027, que traerá consigo la introducción de los nuevos motores de 850 cc", expresaban a través de un comunicado.

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, también se mostró satisfecho por la llegada del italiano a un equipo de su mismo país. "La llegada de Bagnaia supone una confirmación del valor del deporte italiano, que en estos últimos meses ha destacado a nivel mundial gracias a las hazañas de Kimi Antonelli en la Fórmula 1, de Jannik Sinner en el tenis y de Federica Brignone en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina. Por eso, dar la bienvenida a Pecco nos llena de orgullo y supone un nuevo impulso para el deporte italiano en el mundo. Le daremos a él y a su familia una cálida bienvenida, ¡pero antes intentaremos ganarle! Contar con un múltiple campeón del mundo es una responsabilidad que estamos deseando asumir", expresaba.

Por su parte, Bagnaia compartía un vídeo dirigido a la afición italiana, invitándoles a seguir a su lado en este nuevo camino que emprende. "Sois el motor más potente del mundo", decía en un emotivo vídeo en el que se recogen momentos de celebración con su afición. "Menuda historia la que hemos vivido. Menuda historia la que viviremos en esta nueva aventura. ¿Qué os parece? ¿Os apuntáis? ¡Es una pasada, chicos! Viva Italia y viva los 'tifosi'!", sentenciaba.

Trayectoria exitosa

Bagnaia aterrizó en Ducati en 2019, tras convertirse en 2018 en campeón del mundo de Moto2 con el SKY Racing Team VR46. Llamó la atención de los 'jefazos' de Borgo Panigale tras lograr 8 victorias, 12 podios y seis 'pole positions'. Fichó por el entonces equipo satélite, el Pramac Racing, como una de las mayores promesas de la categoría. Y así fue.

Dio el salto al equipo oficial, el Ducati Lenovo, en 2021. Luchó por el campeonato con Fabio Quartararo, terminando finalmente subcampeón a 26 puntos del francés y su Yamaha YZR-M1. Las tornas cambiaron en 2022, y en el mejor momento de Ducati en años, el '63' logró su primer título mundial tras protagonizar una espectacular remontada de 92 puntos frente a 'El Diablo'. Logró 4 victorias, 9 podios y 6 poles.

Con una Desmosedici GP23 imparable y un increíble estado de forma, Pecco volvió a llevarse el título en 2023, y en 2024, tras una ardua batalla contra Jorge Martín, fue subcampeón. Una andadura de ocho años con la marca y seis con el equipo oficial que se traducen en 31 victorias, 63 podios y 28 'poles'. De hecho, es ya el piloto con más victorias en la historia de Ducati.

De esta manera, el turinés alza el vuelo hacia Noale, donde compartirá box con Marco Bezzecchi, uno de sus grandes amigos dentro del 'paddock' y compañero en la VR46 Riders Academy. Ocupará el sitio que dejará libre Jorge Martín, quien salvo sorpresa, fichará por el equipo oficial de Yamaha como sustituto de Fabio Quartararo. Poco a poco, el puzzle va encajando sus piezas.