Oficial: Nicolò Bulega abandona Superbikes y ficha por el VR46 en MotoGP

Era un secreto a voces y ya es una realidad. Nicolò Bulega, líder de Superbikes, seguirá los pasos de Toprak Razgatlioglu y emprenderá el vuelo hacia la parrilla de MotoGP. Un día después de anunciarse que se marchaba del equipo oficial de Ducati en el campeonato de motos de serie, se ha hecho oficial que debutará en la categoría reina con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team. El contrato se extenderá por una temporada, tal y como ha anunciado el equipo.

El anuncio oficial se ha producido este miércoles por la mañana. En un vídeo compartido por el equipo, se puede apreciar una mesa llena de juegos de mesa, entre los que se encuentran un tablero de ajedrez y un 'quién es quién'. Es entonces cuando se desvela quién será el próximo piloto del equipo. "Ya basta de juegos, es hora de correr", dice el italiano mientras se pone los guantes para salir a pista.

Bulega sustituirá a Franco Morbidelli, quien tras nueve temporadas en la categoría, se despide del 'paddock' de MotoGP. Parece que será un intercambio de cromos, puesto que el piloto italo-brasileño pondría rumbo al Aruba.it Racinbg de Ducati, en Superbikes, sustituyendo al mismo Bulega.

El líder de Superbikes, por su parte, compartirá box con Fermín Aldeguer, quien ya se anunció que dejará el Gresini Racing a finales de este curso. Ambos contarán con moto y material de fábrica, algo nuevo teniendo en cuenta que nunca los dos pilotos del equipo satélite habían gozado de estos privilegios a la vez.

Nicolò, líder de WorldSBK con 553 puntos (146 de ventaja sobre Iker Lecuona), se ha llevado todas las victorias posibles este curso a excepción de la carrera 2 en Donington Park (Reino Unido), donde terminó segundo. Está siendo una de las temporadas más dominantes de los últimos años y todo apunta que conquistará el título en la próxima cita del calenadrio, en Cremona (25-27 de septiembre). Desembarcará en MotoGP, por lo tanto, como campeón en la categoría, tal y como hizo a principios de este curso Razgatlioglu, tricampeón de SBK.

Nueva era... con cierta ventaja

Lo hará en un curso de muchos cambios y con cierta ventaja respecto al resto de pilotos. Bulega ha estado desarrollando la nueva Ducati que la marca de Borgo Panigale estrenará en la nueva era de MotoGP, en la que las máquinas rebajarán su cilindrada a 850 cc, reducirán aerodinámica, eliminarán dispositivos de altura y, el punto clave, se cambiará de neumáticos Michelin a Pirelli.

Precisamente, Nicolò ha sido el 'test rider' de la constructora este curso, dada su amplia experiencia con los Pirelli, la goma que se usa en SBK. Es por eso que contará con cierta ventaja sobre el resto, pues ya conoce bien tanto la moto como los compuestos para 2027.