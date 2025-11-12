Oficial: MotoGP confirma el GP de Tailandia por cinco años más

El Gran Premio de Tailandia ha sido confirmado en el calendario de MotoGP hasta 2031. Este nuevo acuerdo zanja los rumores sobre la desaparición de la carrera en el singular Chang International Circuit de Buriram, que apuntaban a que la del próximo año sería la última edición.

La renovación que han firmado los promotores locales con MotoGP cubre el período de 2027 a 2031. El sudeste asiático sigue consolidando así su papel en el Mundial, con una base de aficionados con potencial para una mayor expansión. El Gran Premio de Tailandia ha tenido una presencia destacada en el mercado desde su debut en el calendario en 2018.

El Gobernador Gongsak Yodmani subraya que no es casualidad que Tailandia albergue MotoGP por séptimo año consecutivo y que, por segundo año seguido, sirva como carrera inaugural de la temporada en 2026: es el resultado del esfuerzo dedicado de todos los sectores implicados. A lo largo de los años, Tailandia ha mostrado una identidad única mediante su cálida hospitalidad y la atmósfera inolvidable creada para los aficionados. El país busca ofrecer a cada visitante una experiencia auténtica.

Dr. Gongsak Yodmani, Gobernador de la Autoridad de Deportes de Tailandia:

"El GP de Tailandia es más que una carrera; es una herramienta estratégica que impulsa la economía a través del turismo deportivo, generando un valor económico directo e indirecto en turismo, hoteles, transporte y cadenas de suministro. Estos beneficios tangibles demuestran el impacto que Tailandia ha logrado como anfitrión de MotoGP".

"Tras una reciente reunión del Gabinete, el gobierno tailandés aprobó una extensión de cinco años para que Tailandia siga acogiendo el evento de 2027 a 2031, reflejando el claro compromiso del gobierno de continuar. El GP de Tailandia es un activo estratégico que mejora la imagen global del país, atrae visitantes internacionales y fomenta una circulación económica sostenible. La Autoridad de Deportes de Tailandia ha recibido la misión de posicionar al país como un centro regional del motorsport apoyando competiciones, desarrollando jóvenes pilotos y utilizando el poder blando para mostrar la identidad y los valores de Tailandia al mundo".

Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP:

"Desde que llegamos a Buriram en 2018, el GP de Tailandia no ha dejado de crecer hasta convertirse en un evento cada vez más importante e impresionante. Las gradas siempre están llenas de aficionados, las carreras son siempre un espectáculo fantástico y las actividades de entretenimiento adicionales en el circuito crean un fin de semana muy completo para las multitudes, que a menudo baten récords, que disfrutamos en el lugar".

"Tailandia y el sudeste asiático son clave para MotoGP. Nuestro deporte ya es popular entre un gran público y todavía existe un enorme potencial de crecimiento. Estamos muy contentos de seguir trabajando en esa misión junto con la Autoridad de Deportes de Tailandia y todo el fantástico personal que hace posible el éxito del evento".