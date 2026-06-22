Oficial: ¡MotoGP 'se carga' los dispositivos de altura de forma inmediata!

Lo que era una idea y un secreto a voces ha terminado oficializándose este lunes, tras los primeros test con la 850cc y los Pirelli en Brno. MotoGP eliminará los dispositivos de altura de forma inminente e introduce nuevos cambios para la parrilla de salida, todo con el objetivo de hacer de las carreras algo más seguro, especialmente tras los aparatosos accidentes que se han vivido en las últimas semanas.

Estos dispositivos, conocidos como 'holeshot', ya iban a desaparecer de cara a 2027, con el nuevo reglamento. Sin embargo, las quejas de los pilotos y los incidentes han precipitado a una prohibición anticipada. Tan anticipada como que los equipos no podrán montarlo a partir de este mismo fin de semana, en Assen (26-28 de junio).

De hecho, durante la Practica del pasado fin de semana en la República Checa, el campeonato ofreció prácticas de salida extra para que los pilotos pudiesen simular un arranque de carrera sin los dispositivos de altura. "Esta decisión se ha tomado tras consultar con todos los equipos de MotoGP y después de que los pilotos hayan tenido la oportunidad de probar sus salidas en sesiones adicionalesde entrenamiento de salidas", reza el comunicado compartido por la FIM.

No es el único cambio que se ha anunciado. La distancia en parrilla también era un debate que estaba sobre la mesa y tras el 'run run' que había en el 'paddock', la máxima federación internacional también expresó que la disposición de la parrilla se ajustará para todas las categorías, ya desde el Gran Premio de Alemania. Se ampliará la distancia entre las filas, de 9 a 12 metros. Seguirá habiendo tres pilotos por fila, y no como se había rumoreado de que serían dos, como en la Fórmula 1.

Finalmente, en el comunicado se especificó que a partir de 2028 habrá un límite máximo de seis motos en parrilla por fabricante en la categoría de MotoGP, con la condición de que en ese momento haya al menos cinco marcas compitiendo en el campeonato.