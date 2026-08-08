Oficial: Máximo Quiles se queda fuera del Gran Premio de Gran Bretaña y deberá pasar por quirófano

Malas noticias para el Aspar Team. El equipo ha confirmado la baja de Máximo Quiles para el resto del fin de semana después de sufrir una grave caída en el tramo final de la sesión de clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña. El líder del Mundial de Moto 3 se ha roto la clavícula y por lo tanto fue declarado 'No apto' para continuar en competición en Silverstone.

Según informó la escudería, Quiles viajará este mismo sábado hacia Madrid para someterse este domingo a una operación para tratar la lesión en el Hospital Ruber Internacional y poder iniciar el proceso de recuperación cuanto antes.

A poco más de dos minutos para el final de la sesión, cuando buscaba mejorar su crono y escalar posiciones, Quiles se fue al suelo en la curva 18 impactando con fuerza en la parte derecha de su cuerpo. Tras rodar por la grava, el murciano consiguió ponerse de pie aunque hizo saltar todas las alarmas al andar con dificultad sujetándose su brazo derecho con evidentes signos de dolor.

Poco después se confirmaron los peores pronósticos con la rotura de la clavícula que ha confirmado el equipo tras las primeras revisiones médicas. Traspasar por quirófano, arrancará su proceso de recuperación para el que por el momento no se conocen plazos.

Después de 11 Grandes Premios completos disputados, Quiles lidera la clasificación general de pilotos con 231 puntos y un margen de 104 sobre el segundo, Brian Uriarte, por lo que su posición no peligra por el momento.

Ahora dispondrá de varias semanas para recuperarse ya que la próxima cita no llegará hasta finales de mes, con el Gran Premio de Aragón que se disputará en Motorland del 28 al 30 de agosto.