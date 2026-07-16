Oficial: Máximo Quiles, líder de Moto3, subirá a Moto2 con Aspar en 2027

Ya es oficial, Máximo Quiles dará el salto a la categoría de Moto2 en la temporada 2027 con su actual equipo, el Team Aspar. Líder destacado del Mundial de Moto3, el piloto murciano, representado por la agencia Vertical Group de los hermanos Márquez, ha protagonizado este año una primera mitad de campeonato excepcional.

En 2025 debutó en el Mundial con 18 años recién cumplidos y consiguió ya tres victorias (Mugello, Balaton y Portimao), concluyendo tercero en la clasificación final, a solo 7 puntos del segudo. En el curso actual, Quiles va a ritmo de proclamarse campeón y tras los primeros once grandes premios ya suma seis victorias (Brasil, Jerez, Francia, Montmeló, Hungría y Assen) y ocupa la primera posición en la general con 231 puntos, 104 más que el segundo, Brian Uriarte.

Jorge Martínez 'Aspar' ha querido que el joven piloto afronte la segunda parte del campeonato, tras el parón veraniego, totalmente centrado en la pista y por eso ha confirmado ya su futuro, que le llevará a Moto2 la próxima temporada tal como parecía lógico.

"Estoy súper motivado y tengo muchas ganas de probar la Moto2, estoy deseándolo. Creo que va a ser una moto muy de mi estilo y muy divertida. Soy alto y tengo los brazos largos, así que creo que me va a ir bien este tipo de moto", valora Máximo Quiles en el comunicado del Team Aspar.

"Ha sido una primera parte del año muy buena, la verdad. Todos estamos muy contentos con estos resultados. El trabajo de todo el equipo ha sido y está siendo muy bueno, y por mi parte también ha ido todo muy bien. Lo que sí que tenía claro era que nuestro objetivo era ser líderes de la categoría. Actualmente son bastantes puntos de diferencia, pero no tenía pensado cuántos, me daba igual si era uno, cincuenta o cien puntos. Lo importante es seguir con la misma mentalidad", añade.

Máximo Quiles, a Moto2 en 2027 / Aspar Team

Por su parte, Jorge Martínez Aspar valora muy positivamente el salto de Quiles: "Estamos muy contentos de poder competir con Máximo Quiles en Moto2. Este año está siendo el piloto de referencia en Moto3 y vamos a seguir trabajando estos meses para terminar la temporada como campeones antes de dar el salto a la categoría intermedia. Creemos que está preparado para todos los retos que tiene por delante y sabemos que juntos podemos dar lo mejor de nosotros. Además, con el paso de Máximo a Moto2, como ya hiciéramos con Arenas, con Guevara o con Alonso, seguimos consolidando el modelo de formación de pilotos desde la base hasta el Mundial, una de las señas del CFMOTO Aspar Team", comenta.

El Teamn Aspar renovará por completo su alineación en Moto2, ya que en 2027 sus dos pilotos actuales, Dani Holgado y David Alonso, subirán a la categoría reina de MotoGP. El primero ya ha sido confirmado por el equipo Gresini, junto a Joan Mir, y mientras que el hispano colombiano se subirá presumiblemente a una Honda, aunque todavía no se sabe si lo hará en la formación satélite, LCR, o en el equipo de fábrica, junto a Fabio Quartararo.