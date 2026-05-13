Oficial: Maverick Viñales recibe el alta médica y estará en el GP de Catalunya

Maverick Viñales está preparado para volver a la competición. El piloto del KTM Tech 3 ha recibido el alta médica y a la espera de recibir el 'apto' por parte del mundial, estará presente en el Gran Premio de Catalunya, tal como ha confirmado su equipo.

Viñales se resintió de su lesión en el hombro durante los primeros grandes premios del mundial y en Austin (27 al 29 de marzo), tras probarse en los primeros libres, decidió no tomar parte en las siguientes sesiones. "Maverick ha estado experimentando dolor y una disminución de la fuerza en su hombro izquierdo y, tras las investigaciones realizadas a principios de esta semana, se descubrió que un tornillo que se le colocó después de su lesión en Sachsenring el año pasado se ha desplazado", explicaba la nota publicada en ese momento.

Tras pasar unas pruebas médicas se confirmó que uno de los tornillos de su hombro se había desplazado y le estaba causando molestias, por lo que volvió a España para someterse a una cirugía de recolocación el pasado 1 de abril en Italia.

Maverick Viñales empieza su recuperación post cirugía / Instagram

Tras pasar por quirófano, el de Roses empezó un proceso de recuperación que le impidió tomar parte en el Gran Premio de España, primera cita europea de la temporada, disputado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. En esa cita, el equipo decidió no alinear a un sustituto.

Dos semanas después se confirmó que Viñales tampoco tomaría parte en el Gran Premio de Francia, aunque en esta ocasión la reglamentación obligó ya a KTM a inscribir a otro piloto para ocupar el lugar del español en la parrilla. Con Pol Espargaró lesionado y Dani Pedrosa inmerso en la evolución de la moto de 2027, KTM optó por el veterano Jonas Folger, que cerró el fin de semana con unos discretos registros.

Siete semanas después de bajarse de la moto, Maverick ha recibido el alta médica y está preparado para competir en el Gran Premio de casa. De momento, deberá pasar este jueves la revisión de los médicos del campeonato y recibir el 'apto' para competir.

Una lesión que viene de lejos

Maverick se perdió hasta ocho citas el curso pasado por la lesión en el hombro izquierdo que se prujo durante el GP de Alemania. Regresó en el Gran Premio de Valencia, la última del campeonato, para poder estar también en los test del lunes post carrera. En 2026 participó en el GP de Tailandia y Brasil y viajó a Austin, aunque no pudo completar el fin de semana. Por el momento, no ha estrenado su casillero de puntos.

Acosta, Binder, Bastianini y Viñales, con las nuevas KTM de 2026 / KTM Racing

Por otro lado, en ausencia de Viñales ha surgido un nuevo rumor de mercado en el paddock que complicaría el futuro del catalán en KTM. Según medios italianos, la escudería austríaca habría optado por Fabio Di Giannantonio como compañero de Àlex Márquez para el equipo de fábrica de cara a 2027, un puesto que en principio estaba destinado a Maverick, actualmente en el KTM Tech3.

De confirmarse el rumor, el de Roses debería permanecer en el equipo satélite de KTM o buscar un nuevo sitio en una parrilla que parece estar prácticamente cerrada para la nueva campaña.