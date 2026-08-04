Oficial: Maverick Viñales es baja en Silverstone y le sustituye Pol Espargaró

La mala racha de Maverick Viñales parece no tener fin. El piloto de Roses se perderá el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP mientras se recupera de las secuelas que dejó la cirugía correctiva de hombro realizada a principios de este curso, que tantas molestias físicas le han causado, tal y como ha anunciado el Tech3 este martes.

Se esperaba un comunicado por parte del equipo de Guenther Steiner de forma inminente, y más teniendo en cuenta que el piloto ya desveló a través de sus redes sociales que su situación estaba siendo monotorizada por su equipo médico. Lo aclaró en un comunicado en el que también se mostró muy contundente sobre su futuro en el equipo y la categoría.

Fue el pasado fin de semana cuando empezaron a circular algunas informaciones que apuntaban que, tras los tensos encontronazos del piloto con la fábrica austríaca y sus problemas físicos, KTM habría decidido bajarle de la moto para lo que restaba de temporada y sustituirle por Pol Espargaró.

"Estamos empezando a entender por qué no consigo recuperarme"

Lejos de la realidad, a las pocas horas, 'Mack' acudió a las redes sociales para desmentir dichos rumores. "Empiezo a leer artículos sin sentido; la semana pasada estuve en el centro APC y estamos empezando a entender por qué no consigo recuperarme", comenzaba diciendo a través de una historia de Instagram. "Estoy contrastando toda esta información con mis médicos para comprobar si ese es el problema y cuál es la forma de mejorar", desvelaba. "Dejad de escribir artículos estúpidos sobre mí; no voy a correr en SBK y terminaré el año tal y como establece mi contrato", sentenciaba.

A los pocos minutos, 'Sky Sport' apuntaba que el catalán se habría sometido a una revisión médica del hombro izquierdo y que esta podría derivar a una cirugía que comprometiese el final de curso para el compañero de equipo de Enea Bastianini.

Sea como sea, el equipo no ha revelado mucho más sobre el motivo real de la ausencia. "Pol Espargaró regresa a Tech3 para el GP de Gran Bretaña de este fin de semana en Silverstone, reemplazando a Maverick Viñales mientras este continúa gestionando su recuperación tras la cirugía correctiva de hombro realizada a principios de este año", se puede leer en el comunicado del equipo en redes. "Le deseamos a Maverick una recuperación muy rápida", sentenciaban.