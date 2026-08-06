Oficial: Marco Bezzecchi recibe el 'OK' de los médicos para disputar el GP de Gran Bretaña

No ha sido un verano fácil para Marco Bezzecchi y mucho menos, de descanso. El piloto italiano, quien lideró gran parte de la temporada, sufrió un duro accidente durante la clasificación del GP de Alemania, que lo llevó directo al hospital. Se lesionó, tuvo que pasar por el quirófano y cuatro semanas después, se ha plantado en Silverstone (Gran Bretaña), para intentar minimizar daños de cara al título.

No lo tendrá fácil, puesto que sigue recuperándose de la intervención en su clavícula izquierda. A ella, se le suma el espiral negativo en el que se había metido en citas anteriores, sumando tres ceros consecutivos por el cuarto que llegó en Sachsenring, tras no poder correr el domingo como consecuencia del duro golpe del sábado.

Circuito favorable

Pero si hay un circuito idóneo para regresar, ese es Silverstone. El año pasado ganó con cuatro segundos de diferencia sobre el segundo clasificado, Johann Zarco. Además, es una pista favorable a las características de la Aprilia, donde ya ganó Aleix Espargaró en 2023. Pero 'Bezz', aún algo magullado, para nada se siente favorito.

"No estoy al 100%, no siento demasiado bien el hombro y tengo lesionada la rodilla izquierda pero ya veremos. Estoy muy contento de estar aquí", valoraba en la rueda de prensa oficial.

'Fit' para el fin de semana

"Este circuito es super especial para mi. El año pasado hice una gran carrera pero este año llegamos con una mentalidad distinta por la situación en la que estamos inmersos. No estoy pensando en resultados, me estoy centrando en subirme a la moto y ver cómo estoy y si me siento bien, lo intentaré. La respuesta la sabré mañana", expresaba, eso sí, antes de saber si podría recibir el 'fit' (apto) de los médicos.

Más tarde de lo habitual llegaba el italiano a Silverstone, tras la rueda de prensa celebrada en pleno corazón de Londres y no en el trazado, como es habitual. Y es que es algo más de dos horas el tiempo que se necesita para llegar en coche desde la capital hasta el trazado británico. Nada más poner un pie en el circuito, el piloto de Rímini se fue directo al centro médico, donde recibió el 'apto' de los médicos del campeonato para subirse a la moto lo que resta de fin de semana.

El objetivo no será otro que minimizar daños. Líder hasta el GP de Países Bajos, Bezzecchi se encuentra ahora cuarto en la general, a 22 puntos de su compañero de equipo, Jorge Martín, líder en estos momentos. El campeonato está muy apretado y está claro que, de ahora en adelante, la regularidad puede premiar a cualquier de los cinco primeros, quienes se encuentran comprimidos en 24 puntos de distancia.