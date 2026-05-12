Oficial: Marc Márquez no tendrá sustituto en el GP de Catalunya

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP que se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya contará con una ficha menos en la parrilla. El equipo Ducati ha hecho oficial que no habrá sustituto de Marc Márquez en esta parada del campeonato.

De esta manera, la moto del #93 se mantendrá fuera de pista para la cita catalana, la sexta del campeonato, mientras el piloto se recupera tras haberse sometido el pasado domingo a un doble operación.

Marc Márquez se fue al suelo en la sprint del pasado Gran Premio de Francia y como consecuencia sufrió una fractura del quinto metatarso del pie derecho. La lesión le obligó a pasar por quirófano y aunque ya tenía prevista una intervención para después del GP de Catalunya, los plazos se avanzaron.

De esta manera, el domingo Marc se sometió a una doble cirugía, la del pie y otra para corregir la trayectoria de uno de los tornillos de su hombro derecho que estaba presionando uno de los nervios y provocaba al piloto pérdida de sensibilidad.

Este lunes, Márquez dejaba el hospital y empezaba un proceso de recuperación para el que no hay plazos previstos por el momento. Lo que sí aseguró el equipo es que el catalán se perdería el Gran Premio de Catalunya, mientras que la está en duda la siguiente cita, en Mugello (del 29 al 31 de mayo), la cita de casa para Ducati.

Normativa oficial

Por reglamento, un equipo no está obligado a sustituir a un piloto hasta que no han pasado diez días a partir de la fecha de la lesión. "Cuando un piloto titular de MotoGP no puede competir, su equipo designará a un piloto sustituto para uno o más eventos. De hecho, el reglamento obliga a los equipos de MotoGP a seleccionar un piloto de reemplazo para los próximos Grandes Premios si un piloto titular no está en condiciones de competir. Los equipos disponen de un plazo de 10 días para elegir a su piloto antes del próximo GP del calendario", reza la normativa oficial de MotoGP.

Pecco Bagnaia, en el box / Ducati Corse

En el caso de Marc, desde la lesión el pasado sábado hasta los primeros libres en el Circuit apenas habrán transcurrido seis días. Si el período de recuperación se extendiera más allá del GP catalán, Ducati estaría obligado a colocar un sustituto en parrilla. Por el momento, en el Circuit Pecco Bagnaia será el único representante del equipo de fábrica de Ducati.

En Catalunya, probablemente, no estará tampoco Maverick Viñales, que también se encuentra en proceso de recuperación de sus problemas en el hombro. Como ya sucedió en Le Mans, Jonas Folger ocuparía su lugar, aunque por el momento no hay comunicación oficial del equipo. Quien regresará a la parrilla es Augusto Fernández, como wildcard de Yamaha.