Oficial: Marc Márquez, sancionado con una 'long lap' tras tirar a Di Giannantonio

No terminó el sábado de la manera en la que Marc Márquez hubiese querido que terminase. El nueve veces campeón del mundo, que clasificó en sexta plaza en la lucha por la 'pole position', salió bien en la Sprint Race. Pero el ansia por asaltar el podio en uno de sus trazados talismán le pasó factura y se fue al suelo en el primer giro, llevándose con él al 'poleman' Fabio Di Giannantonio y protagonizando la maniobra más polémica de la carrera.

El piloto catalán salió como un tiro en la primera carrera del fin de semana en el Circuito De Las Américas. Ganó dos plazas en las primeras curvas del trazado texano, pero la emoción tan solo duró unas curvas. Superada la mitad de circuito, concretamente en la curva 12, lograba llegar a Fabio Di Giannantonio, que rodaba tercero tras perder dos plazas.

Una tercera plaza que quiso asaltar el nueve veces campeón... pero sin éxito. Al entrar demasiado fuerte en la curva 12, terminó adelantando al italiano, sí. Pero pagó el exceso de optimismo yéndose al suelo. Y si bien en un inicio 'Diggia' pudo escaparse, finalmente el '93' se lo acabó llevando por delante. No pudo reeincorporarse de nuevo el de Cervera, sí el piloto romano. Pero tan solo unos giros después, tuvo que meterse en el box.

Justo después de lo sucedido, se supo el Panel de Comisarios se encontraba revisando la acción. Tras la carrera se supo que tendrá que cumplir finalmente con una 'long lap' en la carrera dominical.

Un 'block pass' fallido

'MM93' se mostró 100% consciente del error que había cometido unos instantes antes. "Error con consecuencia, porque nos hemos llevado a otro piloto en ese error. Una caída duele, cuando te llevas a otro aún más", expresaba ante los micrófonos de DAZN, visiblemente afectado. Pese a no haberse anunciado la sanción, Márquez ya tenía claro que la merecía. "No ha salido la sanción, pero mañana debemos tener penalización por ello y nada, la vamos a cumplir", valoraba.

El catalán explicó cómo se produjo su caída. "En esa curva 12, no he tenido en consideración el rebufo de tres motos en la primera frenada, no la paraba, por fuera no tenía espacio y he decidido saltar dentro e ir a girar fuera, pero cuando he hecho ese cambio de inclinación se me ha cerrado y no he podido hacer nada", expresaba.

El italiano confesó haber hablado con el piloto romano tras lo sucedido. "Las disculpas sirven de poco, lo entiendo. Tú cometes el error, son cosas que pasan, aún no ha salido la sanción pero creo que debo ser penalizado por ello", sentenciaba. Instantes después se supo que el panel de comisarios lo había sancionado finalmente.

Parece que empieza a atragantársele COTA al vigente campeón. El trazado americano fue durante su época en Honda uno de sus particulares jardines, donde ganó en hasta siete ocasiones. Pero desde su aterrizaje en Ducati, el circuito se ha cobrado varias caídas del '93'. Tocará remar en Texas.