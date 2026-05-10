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MotoGP

Oficial: Marc Márquez pasará hoy por quirófano

Davide Tardozzi confirmó que el piloto de Cervera se encuentra ya en Madrid para someterse a la doble intervención por la fractura del pie y por el hombro

Marc Márquez, piloto de Ducati

Marc Márquez, piloto de Ducati / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Marc Márquez ya se encuentra en Madrid y hoy mismo se someterá a la intervención por la fractura del metatarso del pie derecho que se produjo tras la caída en la sprint del GP de Francia.

Así lo confirmó el equipo Ducati a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales.

"Tal y como ha explicado Marc, a raíz de la caída de ayer durante la carrera Sprint aquí en el #FrenchGP, ha sufrido una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Marc se encuentra en Madrid y se someterá a una intervención quirúrgica hoy. Al mismo tiempo, también se le operará el hombro derecho para reparar una antigua lesión que se remonta a su caída en el #IndonesianGP del año pasado. Esta operación de hombro ya estaba programada. Marc no participará en el #CatalanGP de la próxima semana", explica Davide Tardozzi, Team Manager del equipo Ducati a través de esa nota oficial.

"Todo el equipo Ducati Lenovo le envía sus mejores deseos. No podríamos estar más de acuerdo en esto: su salud sigue siendo la prioridad", finaliza.

Mientras Marc se encuentra en Madrid, el equipo quiso enviarle ánimos desde Le Mans donde en unas horas se disputará el Gran Premio de Francia de MotoGP.

Se precipitam los acontecimientos

El piloto de Cervera, como él mismo confirmó, tenía previsto pasar por quirófano después del Gran Premio de Catalunya el próximo fin de semana para solventar el problema en su hombro.

Como explicó, había tenido molestias en los últimos meses y tras Jerez se sometió a pruebas médicas que confirmaron que uno de los tornillos de su hombro derecho estaba mal colocado y presionaba un nervio. Una situación que le provocaba esa pérdida de fuerza que le estaba lastrando en el inicio de campeonato.

La caída en Le Mans tan solo ha adelantado esta intervención que se realizará de forma conjunta con la del pie. Después comenzará un proceso de recuperación del que no se conocen plazos.

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La próxima cita del campeonato, más allá del Gran Premio de Catalunya, será el GP de Italia en Mugello, del 29 al 31 de mayo.

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