Oficial: Luca Marini, la apuesta de KTM Tech3

Luca Marini despide su etapa en Honda y disputará las dos próximas temporadas 2027 y 2028 con KTM Tech3 , equipo satélite propiedad de un grupo inversor encabezado por el mediático Guenther Steiner , ex jefe de Haas en Fórmula 1.

De los actuales pilotos , Enea Bastianini y Maverick Viñales, ya se sabe seguro que el primero no seguirá, después de anunciar a principios de semana su compromiso con Trackhouse Aprilia. El de Roses, que ha protagonizado numerosos desencuentros con el equipo y sigue sin recuperarse de su lesión en el hombro, también es más que probable que no tenga continuidad y Tech3 podría apostar por un piloto de Moto2.

"Luca es un piloto al que hemos estado siguiendo de cerca y estamos encantados de darle la bienvenida a Tech3 a partir de 2027. Aporta una gran experiencia, pero también la mentalidad y el enfoque adecuados para lo que estamos construyendo aquí. 2027 supondrá un gran reinicio para MotoGP, por lo que contar con un piloto que pueda contribuir a nuestro progreso en esta nueva era será fundamental", valora Steiner en el comunicado hecho público este miércoles.

"Luca sabe cómo trabajar a este nivel en este deporte, ya sea colaborando con los ingenieros, desarrollando la moto o superando retos en circunstancias difíciles. Estamos iniciando una nueva y emocionante etapa con KTM, y creemos que Luca tiene la velocidad, la experiencia y la determinación necesarias para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos", señala.

Marini, hermano de Valentino Rossi y miembro de la VR46 Riders Academy, debutó en el Mundial hace diez años, en la categoría de Moto2, con un balance de seis victorias y 15 podios, logrando el subcampeonato en su último año.

En 2021 dio el salto al VR46 Racing Team, satélite de Ducati, con el que estuvo tres temporadas, logrando en la tercera dos podios, en Austin (2º) y Qatar (3º), sus dos mejores resultados en la categoría reina.

En 2024 fichó por Honda tras el adiós de Marc Márquez. Marini no ha pasado de un quinto puesto (Hungría 2025 y 2026, Indonesia 2025) como mejor resultado con la moto japonesa, aunque ha ejercido un papel clave en su desarrollo. De ahí la emotiva despedida que le ha dedicado hoy HRC. "Gracias Luca. Tu esfuerzo, tus comentarios y tus habilidades han sido cruciales para que Honda vuelva a estar entre los primeros. Terminemos juntos estos tres años increíbles esforzándonos al máximo para subir al podio", le dicen.

Los rumores apuntan que su compañero en Tech3 podría ser el australiano Senna Agius, de 21 años, tercero de la general de Moto2. El líder de la categoría, Manu González, es otra de las opciones que se barajan.