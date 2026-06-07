Oficial: Jorge Martín, sancionado tras el aparatoso accidente múltiple en Hungría

Marc Márquez ha regresado a la senda de la victoria por primera vez desde la carrera en Misano el pasado curso. El piloto de Cervera conquistó su victoria número 100 en el Mundial de Motociclismo después de un desastroso inicio de carrera en Balaton Park (Hungría). Hasta cinco pilotos se vieron implicados en un accidente en la curva 1 del trazado húngaro. Y la acción, revisada por el Panel de Comisarios, ya tiene sentencia.

Jorge Martín partía desde la octava plaza y, tras la salida, entró en la curva 1 a una gran velocidad. No pudo frenar la moto 'Martinator', con tan mala suerte que terminó perdiendo el control de la moto, llevándose por delante hasta a otros cuatro pilotos.

Entre los implicados se encontraba su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, quien es también el líder del mundial. También estuvo involucrado otro compañero de fábrica, Raúl Fernández, además de dos pilotos de Ducati, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio.

Se informó minutos más tarde que la acción iba a ser revisada para el Panel de Comisarios, y cerca de una hora después del fin de la carrera, se anunció que el piloto de San Sebastián de los Reyes recibe para la próxima carrera que dispute una doble 'long lap' como castigo. En caso de corrrer de aquí a dos semanas (19 al 21 de junio) en el Circuito de Brno, la cumpliría entonces.

"El 7 de junio de 2026 a las 14:02:15 durante la carrera de MotoGP del GP de Hungría, en la curva 1, Martín provocó un accidente que involucró a los pilotos #25 #49 #54 y #72. Esto contraviene las instrucciones específicas dadas a los competidores y equipos de MotoGP. Es por tanto un infracción del Artículo 1.21.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo FIM Grand Prix", rezaba el comunicado de los comisarios.

"Por las razones anteriores, el Panel de Comisarios FIM MotoGP ha impuesto una doble penalización por vuelta larga. La penalización de doble vuelta larga será cumplida por el piloto en la siguiente carrera del Gran Premio del Campeonato", sentenciaban.

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En cuanto al estado físico de los pilotos, Aprilia confirmó que ni Martín ni Bezzecchi tienen fracturas, solo contusiones. Tampoco hubo consecuencias físicas de gran relevancia para los otros tres implicados en la caída. La fábrica de Noale también anunció, por su parte, que ninguno de los dos pilotos oficiales van a atender a los medios en la jornada de este domingo.