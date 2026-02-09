Oficial: Jorge Martín, listo para disputar los test de Buriram

Durante la temporada pasada mucho se habló de la maldición del campéon. Algo que experimentó Jorge Martín en sus propias carnes. El piloto de San Sebastián de los Reyes (Madrid) se lesionó en los primeros test de la pretemporada 2025, tras convertirse en Campeón del Mundo de MotoGP el noviembre anterior con el Pramac Racing, y encadenó una serie de lesiones que le impidieron competir al 100% durante toda la temporada 2025. El 2026 no empezó con mejor pie, perdiéndose los primeros test en Sepang (Malasia), tras arrastrar secuelas. Pero ahora todo apunta que la suerte vuelve a sonreír al madrileño.

El también campeón de Moto3 en 2018 se perdió los primeros ensayos del curso, que tuvieron lugar la pasada semana en el trazado malasio, tras seguir arrastrando molestias como consecuencia de sus últimas intervenciones en el escafoides izquierdo y otra en la clavícula derecha para reparar todas las dolencias sufridas durante la temporada pasada.

La gran incógnita era si llegaría a tiempo para los últimos test antes del inicio de la competición, programada para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo, cuando se celebrará el Gran Premio de Tailandia. Durante la tarde de este lunes, Aprilia confirmó que las últimas revisiones médicas de 'Martinator' son positivas. "Hoy Jorge Martín se sometió a una revisión médica en la mano izquierda y la córnea derecha en el Hospital Ruber Internacional. El resultado fue positivo", comenzaba informando la fábrica de Noale a través de un comunicado.

"Viajará a Buriram (Tailandia), la próxima semana, para participar en el test", informaba el equipo italiano, que a su misma vez confirmó que si bien el madirleño ha recibido noticias positivas, "Martín aún deberá ser evaluado por el Equipo Médico del Campeonato Mundial de Gran Premio de la FIM para recibir la autorización oficial para participar en la prueba".

Viendo los toros desde la barrera

Se confirma así su presencia para probarse por primera vez encima de la RS-GP26 tras el parón invernal de dos meses y medio que ha vivido la categoría, y que ha servido para que las constructoras ultimaran algunos de los detalles que ya presentaron durante los primeros test de Valencia, el pasado mes de noviembre, tras el último GP de la temporada. En aquel ensayo sí estuvo presente el madrileño, aunque aún tocado de la última lesión que sufrió en el hombro derecho tras el GP de Japón del pasado mes de septiembre.

La pasada semana también se desplazó hasta Kuala Lumpur para seguir de cerca todo lo que ocurrió en los test celebrados del 3 al 5 de febrero. Estuvo apoyando a Aprilia desde el box, junto a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, que además hizo oficial su renovación por la fábrica italiana para la temporada 2027. También formó parte de la presentación oficial del campeonato que se celebró en las calles de la capital malasia, donde se mostró con muchas ganas de volver a subirse a la MotoGP.

El resto de lesionados

Ahora la incógnita es si Fabio Quartararo y Fermín Aldeguer, los otros dos pilotos lesionados de la parrilla, estarán presentes en Buriram. El murciano sufrió una fractura en la diáfasis del fémur izquierdo durante un entrenamiento antes de los primeros test. Se los perdió tras ser operado, y se desconoce cuándo podrá volver a pilotar una MotoGP. Tampoco 'El Diablo' pudo completar las tres jornadas de test tras sufrir una caída en la curva 1 y romperse un dedo de la mano derecha. Todo apunta, eso sí, que estará de vuelta en los ensayos del 21 y 22 de febrero.