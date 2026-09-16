Oficial: Joan Mir se queda fuera en Austria y Honda elige sustituto

Honda no quiere riesgos de cara al Gran Premio Japón que se disputará del 2 al 4 de octubre como punto de partido de la gira asiática. La escudería del ala dorada ha decidido reservar a Joan Mir para la cita de casa y atendiendo a los consejos médicos, el piloto balear no estará presente en Spielberg para el Gran Premio de Austria de este fin de semana.

El piloto de desarrollo de Honda HRC, Takaaki Nakagami, ocupará su puesto en la parrilla.

Joan Mir tuvo que retirarse el pasado domingo durante la cita en Misano por problemas físicos tras arrastrar molestias durante todo el fin de semana y posteriormente se trasladó a Barcelona para someterse a pruebas médicas.

"Inmediatamente después del GP de San Marino, Mir viajó a Barcelona para someterse a exámenes médicos y evaluar su estado físico tras retirarse de la carrera del domingo. Los análisis detallados han revelado alteraciones en los parámetros sanguíneos que requieren más investigación y pruebas", reveló MotoGP en un comunicado oficial.

Sin un diagnóstico concreto por el momento, la escudería ha querido respetar la recomendación médica y deja fuera al piloto que descansará para el GP de Austria mientras se le realizan nuevas pruebas.

Trabajo extra para el probador

Nakagami, quien correrá también en Japón como invitado, ya tenía previsto asistir a los test posteriores a la carrera del lunes, por lo que adelantará su presencia en el paddock y completará también el fin de semana.