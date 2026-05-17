Oficial: Joan Mir pierde el podio en Montmeló

"Solo faltaría eso, que nos penalicen", decía Joan Mir en rueda de prensa en el Circuit de Barcelona tras subir al segundo puesto del podio en un accidentado GP de Catalunya. Lo que era un resultado excelente para el mallorquín y para Honda, que a final de curso separarán sus caminos, se ha torcido finalmente cuando se ha confirmado oficialmente que Mir era uno de los cinco pilotos sancionados este domingo por no respetar la norma de presiones mínimas de los neumáticos, lo que le ha llevado a perder el podio.

Dirección de carrrera ha investigados por este motivo a Mir, Toprak Razgatlioglu, Raúl Fernandez, Álex Rins, Jack Miler y Pecco Bagnaia, bajo amenaza de una penalización de 16 segundos extra en su tiempo final de la carrera.

Más de una hora después solo Bagnaia se ha librado del castigo. El italiano asciende así a la tercera posición, Aldeguer progresa a la segunda y Mir, el más perjudicado, cae al 13er. puesto.

Alex Rins pasa de 11º a 14º, mientras que Miller, Razgatlioglu y Raúl Fernández pierden una posicíón, para ser 15º, 16º y 17º, respectivamente. El líder del Mundial, Marco Bezzecchi también gana un puesto (4º) por lo que amplía a 15 puntos su ventaja en el campeonato sobre Jorge Martín, que ha sumado un cero por caída en Montmeló.