Oficial: Izan Guevara debutará en MotoGP con el Pramac Racing en 2027

Era un secreo a voces pero ya es oficial. Izan Guevara dará el salto a MotoGP en 2027, como piloto del Pramac Racing, estructura en la que compite actualmente en Moto2. El mallorquín, campeón en Moto3 en 2022, reemplazará a Jack Miller, quien pone fin a su etapa como piloto en la máxima categoría del motocicismo mundial. Acompañará, de esta manera, a Toprak Razgatlioglu en el box del equipo satélite de Yamaha.

El piloto y el equipo ya desvelaron que la condición para su debut en MotoGP era estar entre los tres primeros clasificados del mundial de Moto2 en el parón veraniego. Objetivo que Guevara, de 22 años, cumple con creces. Actualmente es segundo a 42.5 puntos del líder, Manuel González. Y el premio ha sido el máximo al que todo joven piloto aspira: llegar a la parrilla de la categoría reina.

Así lo ha anunciado el equipo satélite de Yamaha durante el 'media day' del Gran Premio de Aragón. "Yamaha Motor Co., Ltd. se complace en anunciar que Izan Guevara ascenderá a MotoGP en 2027, uniéndose al equipo Prima Pramac Yamaha MotoGP y al proyecto de Yamaha en la categoría reina como parte del compromiso a largo plazo del fabricante para desarrollar jóvenes talentos a través del programa Yamaha BLU CRU", comienza diciendo el comunicado.

El español demostró un gran potencial cuando ganó el Campeonato Mundial de Moto3 en 2022, año en el que se hizo con siete victorias y otros cinco podios. Tras una ardua adaptación a la categoría de Moto2, finalmente se encuentra en la lucha por el título. "Con MotoGP entrando en una nueva era técnica en 2027, con máquinas de 850 cc y un fabricante de neumáticos diferente, Yamaha cree que el momento es ideal para que Guevara dé el salto a la categoría reina", reza la nota de prensa.

Un potencial de crecimiento

Paolo Campinoti, director de Pramac Racing, se mostró feliz de sumar a Izan en el proyecto de MotoGP. "Se ha ganado esta oportunidad gracias a su rendimiento, su compromiso y el progreso constante que ha demostrado a lo largo de su trayectoria en Moto2", dice el italiano. "Hemos seguido de cerca el desarrollo de Izan y hemos visto no solo su velocidad, sino también la madurez y la determinación que ha adquirido. El ascenso a MotoGP es un paso importante, y creemos que tiene todas las cualidades necesarias para afrontar este reto y seguir creciendo al más alto nivel", expresaba.

Izan Guevara será piloto de MotoGP en 2027 / Pramac Racing

Por su parte, el piloto mallorquín asegura que aún está centrado en Moto2 y en su lucha por el título. "Para mí, esto es un sueño hecho realidad. Llegar a MotoGP siempre ha sido mi objetivo, y sé lo difícil que es llegar a la categoría reina. Han sido necesarios muchos años de duro trabajo y sacrificios por parte de mucha gente a mi alrededor", decía Guevara.

"Quiero agradecer a Yamaha la confianza que han depositado en mí. Esta oportunidad no solo es el resultado de mi propio esfuerzo, sino también del apoyo que he recibido de mis padres, mi equipo, mi fisioterapeuta y todos los que me han ayudado a crecer tanto como piloto como persona", sentenciaba.