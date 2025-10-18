Oficial: El horario de la carrera de MotoGP, afectado por el viento en Phillip Island

Llegó la confirmación oficial tras un fin de semana lleno de especulaciones: la carrera de mañana domingo se verá afectada debido a la mala climatología que ha acompañado durante el Gran Premio de Australia de este curso. Las fuertes rachas de viento durante la jornada del viernes provocaron quejas entre algunos pilotos, entre ellos Pecco Bagnaia, y finalmente se ha decidido tomar cartas sobre el asunto.

En Phillip Island, cuando no es el viento, es la lluvia. Y el frío invernal de Australia tampoco ayuda a que las condiciones de pista sean las más óptimas. El clima adverso de la zona es algo con lo que la organización del mundial y los pilotos tienen que lidiar en cada edición. Desde un inicio, se preveían fuertes rachas de viento para la jornada del domingo, por lo que se estudió la posibilidad de suspender la carrera al sprint de la jornada de hoy para pasar la carrera larga del domingo al sábado.

No resultaba del todo descabellado, puesto que ya existen precedentes de una situación parecida. En 2023, la organización del campeonato tuvo que decidir cancelar la carrera al sprint para correr la carrera larga del domingo una jornada antes para así evitar enfrentarse a las previsiones de fuerte viento. Johann Zarco se alzó con la victoria entonces, seguido de Francesco Bagnaia y Fabio Di Giannantonio.

Finalmente, en el caso de este fin de semana se ha decidido retrasar una hora el horario de toda la acción en pista del domingo. Se espera que la previsión meteorológica se cumpla, y el objetivo es competir en un horario que ayude a evitar que el viento pase factura a los pilotos, especialmente en la categoría reina, donde la aerodinámica juega un papel fundamental. De hecho, tras la carrera al 'sprint' Alex Márquez bromeaba con la situación que les espera mañana asegurando que "nos viene un tsunami".

Nuevos horarios del GP de Australia Horario del domingo (hora española): Moto3: 3:00 horas Moto2: 4:15 horas MotoGP: 6:00 horas

Durante la jornada de 'poles' y carrera al sprint, ya se notó la influencia de las rachas de viento lateral, que complicaba el pilotaje de los pilotos desde final de recta a la curva 3. Pese a que mañana se espera que el viento pueda complicar la carrera, la temperatura será un poco más elevada (sobre unos 25º), por lo que la pista no estará tan fría, y no se espera tampoco que la lluvia aceche, puesto que la previsión indica que puede personificarse en la isla pero a partir de las 22:00, horas después de concluir el decimonoveno GP de la temporada.