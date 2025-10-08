Oficial: Hay hay fechas y escenarios para la pretemporada de MotoGP 2026

Tras confirmarse que la presentación de la temporada 2026 de MotoGP que viene tendrá lugar en Kuala Lumpur los días 6 y 7 de febrero, los promotores del campeonato han confirmado este miércoles el programa de entrenamientos de la pretemporada en la categoría reina, con las fechas y escenarios de los test.

Comenzarán con el shakedown -para pilotos de pruebas de fábrica, rookies y fabricantes con concesiones- en el Petronas Sepang International Circuit a finales de enero. A continuación, tres días en Sepang con toda la parrilla al completo antes de la 'Season Launch' o presentación oficial

Finalmente, MotoGP se trasladará al circuito de Buriram, en Tailandia, para efectuar el ensayo general, el fin de semana anterior al inicio de la temporada, durante los dos últimos días de pruebas antes de que arranque la competición.

Programa de Test de pretemporada

SHAKEDOWN TEST: 29, 30 y 31 de enero

TEST DE SEPANG: 3, 4 y 5 de febrero

SEASON LAUNCH: 6 y 7 de febrero

TEST DE BURIRAM: 21 y 22 de febrero

Sin olvidar el Test de Cheste, este próximo mes de noviembre, tras el GP de la Comunitat Valenciana, que nos permitirá ver por primera vez los cambios de pilotos, las mejoras en las motos y las caras nuevas que se incorporan a la parrilla.