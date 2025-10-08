Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Oficial: Hay hay fechas y escenarios para la pretemporada de MotoGP 2026

El próximo curso de MotoGP arrancará el martes 18 de noviembre, con el test post carrera de Cheste y concluirá en Buriram, el 21-22 de febrero de 2026, justo una semana antes de que se inicie el Mundial en el circuito tailandés

Marc Marquez, el pasado año en los test de Sepang

Marc Marquez, el pasado año en los test de Sepang / FAZRY ISMAIL / EFE

Laura López Albiac

Tras confirmarse que la presentación de la temporada 2026 de MotoGP que viene tendrá lugar en Kuala Lumpur los días 6 y 7 de febrero, los promotores del campeonato han confirmado este miércoles el programa de entrenamientos de la pretemporada en la categoría reina, con las fechas y escenarios de los test.

Comenzarán con el shakedown -para pilotos de pruebas de fábrica, rookies y fabricantes con concesiones- en el Petronas Sepang International Circuit a finales de enero. A continuación, tres días en Sepang con toda la parrilla al completo antes de la 'Season Launch' o presentación oficial

Finalmente, MotoGP se trasladará al circuito de Buriram, en Tailandia, para efectuar el ensayo general, el fin de semana anterior al inicio de la temporada, durante los dos últimos días de pruebas antes de que arranque la competición.

Programa de Test de pretemporada

SHAKEDOWN TEST: 29, 30 y 31 de enero

TEST DE SEPANG: 3, 4 y 5 de febrero

SEASON LAUNCH: 6 y 7 de febrero

TEST DE BURIRAM: 21 y 22 de febrero

Sin olvidar el Test de Cheste, este próximo mes de noviembre, tras el GP de la Comunitat Valenciana, que nos permitirá ver por primera vez los cambios de pilotos, las mejoras en las motos y las caras nuevas que se incorporan a la parrilla.

