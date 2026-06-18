Oficial: Guidotti, nuevo team manager del Trackhouse

Este jueves, a un día de que arranque el GP de la República, octava cita de la temporada en MotoGP, el equipo estadounidense Trackhouse, satélite de Aprilia, ha anunciado la incorporación de e Francesco Guidotti en el puesto de team manager. Sustituye a Davide Brivio, que se marchará a Honda en 2027, y se estrena ya este fin de semana en Brno.

En principio, el equipo de Justin Marks seguirá contando con Brivio hasta final de temporada. La idea, según adelanta motorsport.com, es que Guidotti se encargue de la planificar el medio y largo plazo de la escudería y que Brivio supervise la operativa que afecta a 2026.

"Contar con un líder del calibre de Francesco no hará sino aumentar las oportunidades que tenemos por delante", señala Marks en el comunicado oficial; "Trackhouse es un equipo joven y profesional que ya ha logrado éxitos muy especiales. Haré todo lo posible por contribuir al crecimiento del equipo y de los pilotos", añade.

"Francesco cuenta con una larga y exitosa trayectoria en el motociclismo profesional, pero, igual de importante, encaja a la perfección con la cultura y la visión de nuestra empresa. Al iniciar nuestra próxima etapa en el Campeonato del Mundo de MotoGP, contar con un equipo de carreras liderado por alguien del calibre de Francesco sin duda potenciará las oportunidades que tenemos por delante", subraya el propietario del Trackhouse.

Guidotti deberá decidir la alineación de pilotos de 2027. Con la salida de Ai Ogura, que aún no es oficial pero se marcha a Yamaha, el italiano Enea Bastianini es el primer candidato a ocupar la vacante del japonés. La segunda moto se la disputan el actual piloto de la escudería, Raúl Fernández , ganador en Australia y en la sprint de Mugello este año, el líder de Moto2, Manu González y Luca Marini.

"Estoy encantado de estar de vuelta a MotoGP y no podría haber deseado una mejor oportunidad. Volver a trabajar con Aprilia también es muy especial para mí: muchos buenos recuerdos y amigos. ¡Estoy emocionado de unirme al SuperFile Trackhouse MotoGP Team!", celebra el italiano.