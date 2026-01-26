Oficial: Gresini confirma la baja de Aldeguer en los test de Sepang

Y es oficial. Tras confirmarse la baja de Jorge Martín (Aprilia), este lunes Gresini ha anunciado que también Fermín Aldeguer se perderá la primera ronda de test de pretemporada de MotoGP 2026. El mejor ‘rookie’ del año pasado aún se está recuperando de una fractura de fémur en su pierna izquierda y no llegará a tiempo a este arranque de pretemporada

El pasado 8 de enero, Gresini informó que el piloto murciano se había lesionado durante un entrenamiento en Valencia y la lesión requería cirugía. La fractura en su pierna se localizaba en la diáfisis femoral, una zona que se extiende desde la cadera hasta justo antes de la rodilla.

La última oportunidad de Fermín Aldeguer de pilotar su GP25 durante la pretemporada será la prueba de Buriram del 21 al 22 de febrero, justo una semana antes de la apertura de la temporada en Tailandia, pero difícilmente llegará.

El piloto joven español, que sustituyó a Marc Márquez en Gresini tras firmar un contrato de fábrica con Ducati, terminó octavo en su campaña de debut en MotoGP, consiguiendo tres podios en Grandes Premios (incluidas las victorias en Mandalika) además de tres podios Sprint.

Gresini presentará la nueva decoración de MotoGP para Aldeguer y su compañero de equipo , Álex Márquez , actual subcampeón, en Malasia el 31 de enero.