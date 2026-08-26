Oficial: Fermín Aldeguer, al VR46 de Rossi

Ya es oficial. Fermín Aldeguer seguirá el camino de su actual compañero Alex Márquez y también abandonará Gresini la próxima temporada. Este miércoles, en vísperas del Gran Premio de Aragón, el piloto murciano ha sido confirmado por el VR46 para las dos próximas temporadas 2027 y 2028.

Aldeguer que recientemente renovó su acuerdo directo con la fábrica de Ducati, pilotará una de las dos motos del equipo de Valentino Rossi,. A falta de confirmación, compartirá box con el italiano Nicolò Bulega, actual líder de Superbikes, formando una dupla inédita en el Mundial.

El fichaje de Aldeguer por VR46 era un secreto a voces en el paddock y llega el mismo día en el que Luca Marini, hermano de Valentino, ha sido confirmado por KTM Tech3, cerrando tres años en Honda. Precisamente, Rossi ya quiso hacerse con los servicios de Fermín cuando Marini les dejó para relevar a Marc Márquez en Honda.

Volcado en Gresini

Aldeguer espera recibir este jueves el OK médico para volver a la acción en Aragón después de perderse las últimascarreras a raíz de su caída en la Práctica del Gran Premio de los Países Bajos en Assen, donde sufrió la fractura en la vértebra T7.

Gresini Racing ha querido agradecer su labor y despedirle por todo lo alto con un emotivo mensaje de Nadia Padovani: "Desde la primera vez que te subiste a nuestra moto, trajiste una oleada de energía, pasión y unas ganas increíbles de ganar. Estaremos a tu lado, brindándote todo el apoyo y el cariño que este equipo sabe dar. Disfrutemos cada momento hasta el final, el 2027 puede esperar...", le recuerda. Y es que de momento Fermín está volcado en su reaparición y en la segunda mitad del campeonato 2026 con su actual equipo.

Un talento para Ducati

Ducati también ha anunciado la renovación del piloto de la Ñora, que a sus 21 años, es uno de los jóvenes con más proyección de MotoGP. Tercero en la Talent Cup (2019) y campeón de Europa de Moto2 (2020), debutó en el Mundial en 2021 y dio el salto a la categoría reina con Gresini en 2025. Logró su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Indonesia de 2025, convirtiendose en el segundo piloto más joven en ganar en la máxima categoría (20 años y 183 días) por detrás de Marc Márquez.

Los de Borgo Panigale destacan que "durante sus dos primeras temporadas en la categoría reina, Fermín ha demostrado su talento y velocidad, confirmando todo su potencial como una de las jóvenes promesas más destacadas del motociclismo internacional. Por ello, Ducati ha decidido reforzar su compromiso con Aldeguer, situándolo en el centro de su estrategia deportiva a largo plazo".

"Como parte de este acuerdo, Aldeguer competirá con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, una estructura de referencia dentro de la familia Ducati en MotoGP. Esta renovación confirma la confianza de Ducati en las cualidades del piloto español y en sus posibilidades de crecimiento, con el objetivo de convertirlo en uno de los protagonistas del futuro de MotoGP", valoran

Claudio Domenicali, CEO de Ducati, apunta que "Fermín representa muy bien la forma en que Ducati mira al futuro de la competición: creer en los jóvenes talentos y ayudarles a crecer para que puedan expresar plenamente su potencial. Es una filosofía que a lo largo de los años nos ha dado grandes satisfacciones y en la que creemos firmemente. Desde el primer momento vimos en Fermín a un piloto preparado para afrontar un desafío tan importante como MotoGP. A partir de la próxima temporada comenzará un nuevo capítulo con el Pertamina Enduro VR46 Racing Team, un equipo que trabaja muy bien con los jóvenes y con el que compartimos ambición y ganas de ganar. Estamos entusiasmados por seguir juntos y convencidos de que Fermín sabrá aprovechar al máximo esta nueva oportunidad."

Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati Corse, señala que "desde su llegada a MotoGP Fermín ha demostrado poseer un talento extraordinario, una gran capacidad de aprendizaje y una determinación que nos impresionaron de inmediato. Es un piloto todavía muy joven, pero su potencial es enorme y estamos convencidos de que tiene un amplio margen de crecimiento. Por este motivo hemos decidido seguir invirtiendo en él, reafirmando nuestra confianza en un proyecto claramente orientado al futuro”