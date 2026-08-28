Oficial: Fermín Aldeguer y Johann Zarco podrán correr en Aragón

La batería de pilotos que aterrizan en MotorLand (Aragón) lesionados o en proceso de recuperación es bastante elevado. Sin ir más lejos, eran dos los que se personificaban en Alcañiz pendientes de recibir el 'apto' de los médicos, entre ellos Johann Zarco y Fermín Aldeguer.

En el caso del francés, estaba listo para volver a la competición tras su grave accidente en la curva 1 del Circuit de Barcelona-Catalunya el pasado 17 de mayo. El diagnóstico fue una rotura de ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla, además de una pequeña fractura en el peroné. Se esperaba que el '5' tuviese que someterse a una intervención, decisión que se aplazó debido a una quemadura con riesgo de infección. Finalmente, el LCR comunicó que no haría falta que el piloto de Cannes pasase por quirófano, y apuntaban septiembre como momento del retorno, pero su rápida recuperación ha facilitado que fuese antes de lo esperado.

El dorsal '5' recibió el 'apto' de los médicos el jueves, en su llegada a la pista, pero quedaba pendiente de recibir el nuevo 'ok' tras probarse por primera vez en una MotoGP tras tres meses y medio lejos de la competición. Y el resultado ha sido positivo, puesto que el campeonato y el LCR han compartido un comunicado en el que anuncian que se le ha dado el visto bueno para seguir con el fin de semana. El francés fue undécimo en la FP1, a poco más de un segundo de la referencia que marcó Marc Márquez.

Lo mismo le sucedió a Fermín Aldeguer. Tras una grave lesión en su pierna izquierda en pretemporada, la mala suerte volvió a visitarle en Assen. Allí sufrió fuerte caída en la jornada del viernes que afectó a una de sus vértebras. Desde entonces, se ha perdido dos citas al completo y la carrera domincal en Países Bajos. Quedaba pendiente del chequeo tras bajarse de la moto, y también ha terminado siendo positivo. En su caso, fue noveno en la primera sesión del viernes.

Físico tocado

En el caso del murciano, admitió no estar del todo recuperado de su lesión. "No estoy al 100% en lo físico", dijo durante el 'media day' en Aragón. "Llevo casi dos meses sin correr. Las últimas tres semanas comencé a ir al gimnasio, a salir en bicicleta, y esta semana me subí a una moto. Las sensaciones no son malas, pero veremos cómo va en una MotoGP", decía.

"Me falta fuerza y muchas vueltas, pero no me duele. Sin embargo, el esfuerzo que requiere rodar con una MotoGP no es el mismo que sobre una moto de 600cc. La idea es comenzar con calma y seguir el plan, para llegar al domingo de la menor forma posible", dijo el piloto La Ñora. "En el accidente creo que tuve mala suerte, pero lo importante es que ya estoy de vuelta", sentenció.