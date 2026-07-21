Oficial: Fabio Quartararo y David Alonso fichan por Honda

Poco a poco, la parrilla de MotoGP para 2027 empieza a definirse. Desde que Ducati abriera la agitada 'silly season' con la renovación de Marc Márquez y el fichaje de Pedro Acosta, se han ido sucediendo los anuncios y pocos días después de anunciar la salida de Yamaha, Honda ha hecho oficial el fichaje de Fabio Quartararo por dos temporadas, hasta 2028.

Prácticamente en paralelo, Honda Racing Corporation anunció la incorporación de David Alonso para la próxima temporada, aunque sin especificar en cuál de los dos equipos de la categoría reina estará. El piloto del Aspar Team, campeón de Moto 3 en 2024, dará así el salto desde Moto 2.

Adiós a Yamaha

Quartararo aterrizará en la fábrica del 'Ala Dorada' tras ocho años bajo el paraguas de Iwata. Debutó en MotoGP en 2019, con el satélite Petronas Yamaha SRT. Ya impresionó a todos entonces, cuando se midió cara a cara con Marc Márquez en varias citas. Cómo olvidar aquella ardua batalla en Tailandia, en la que el '93' le robó la cartera en la última curva de Chang. 'El Diablo' no pudo contener las lágrimas de rabia al no llevarse su primera victoria en MotoGP tras un impecable primer curso en el que conquisó seis 'poles' y siete podios.

En 2020 ya se llevó tres victorias, pero en un calendario atípico debido a la pandemia de COVID-19, no terminó de consolidar su candidatura al título mundial. Pero todo cambió en 2021. Se alzó como campeón tras cinco victorias y otros cinco podios y logró el sueño de toda una vida con Yamaha, la fábrica que confió en su discreto paso por Moto3 y Moto2 y vio potencial en él pese a todo.

Pero todo se torció desde entonces. Los últimos años han sido un auténtico calvario para el dorsal '20'. La fábrica japonesa atraviesa su peor crisis de resultados en años, siendo el GP de Alemania de 2022 la última victoria que suman en su palmarés (con Quartararo al mando). El último podio fue en el Gran Premio de España de 2025, donde el francés fue segundo.

Ya estuvo apunto de emprender el vuelo en 2024. Pero decidió firmar por dos años más tras una gran propuesta económica de la fábrica y como señal de agradecimiento por todo lo logrado juntos.

La incógnita de Honda

Con el anuncio oficial de Quartararo para el HRC, falta por definir cómo ser repartirán las otras tres plazas. Honda tiene en estos momentos con contrato a Johann Zarco, actualmente en el Castrol Honda LCR y la previsión es que continúe en esa posición. El francés se encuentra en proceso de recuperación de la lesión que se produjo en el Gran Premio de Catalunya y se espera que pueda regresar en el mes de septiembre.

Por otro lado, el compañero este año de Zarco, Diogo Moreira, continuará en Honda, aunque podría pasar al HRC junto a Quartararo, a la espera de conocer dónde se situará David Alonso y qué pasará con Luca Marini, del que no se ha confirmado su salida.