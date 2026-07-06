Ya es oficial: Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez, la dupla de KTM en 2027

Ya es oficial. Fabio Di Giannantonio ha sido confirmado como compañero de Álex Márquez en la renovada alineación del Red Bull KTM Factory Racing a partir de 2027. Ambos han firmado sendos contratos multianuales con la fábrica austríaca, que ha revelado lo que ya era un secreto a voces en el paddock.

A final de la presente temporada KTM perderá a Pedro Acosta, que será el nuevo compañero de Marc Márquez en el equipo oficial de Ducati. Tampoco Brad Binder tendrá continuidad, por lo que la escudería de Mattighofen se renovará por completo el próximo año.

A lo largo de sus cinco temporadas en la categoría reina, Di Giannantonio ha ido progresando de forma constante hasta situarse actualmente entre los tres primeros del campeonato de MotoGP 2026, después de lograr esta temporada en el GP de Catalunya su segunda victoria en MotoGP, que se suma al triunfo conseguido en Qatar en 2023.

El piloto romano suma tres podios, incluida esa victoria, en las diez primeras rondas de la temporada 2026, además de cuatro podios en los Tissot Sprint. Esta mañana, su actual equipo, el VR46 de Valentino Rossi le ha dedicado un emotivo vídeo de despedida y pocos minutos más tarde, KTM ha confirmado su fichaje.

Pit Beirer, KTM Motorsports Director:

"Fabio ha dado un paso adelante para convertirse en uno de los pilotos más consistentes en la lucha por las posiciones de cabeza en MotoGP. No tenemos ninguna duda sobre su velocidad ni sobre su compromiso para ofrecer el máximo rendimiento. Es un gran compañero de equipo y una excelente persona, y sabemos que encajará perfectamente en nuestro proyecto del Red Bull KTM Factory Racing. Durante nuestras conversaciones nos impresionó la pasión con la que afronta dar siempre el máximo, tanto dentro como fuera de la pista, y creemos que el próximo capítulo juntos será emocionante e inolvidable. Bienvenido, Fabio".