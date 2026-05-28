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MOTOGP

Oficial: Crutchlow vuelve a MotoGP para relevar a Zarco

El equipo LCR Honda ha confirmado que el veterano Cal Crutchlow participará este fin de semana en el Gran Premio de Italia de MotoGP, como sustituto de Johann Zarco

Crutchlow vuelve al LCR de Cecchinello para sustituir al lesionado Johann Zarco

Crutchlow vuelve al LCR de Cecchinello para sustituir al lesionado Johann Zarco / LCR Honda

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Cal Crutchlow sustituirá a Johann Zarco, que se recupera de la lesión que sufrió en el GP de Catalunya y aún no tiene plazo para volver al Mundial. El veterano piloto británico, de 40 años, participó el miércoles en una jornada de test de MotoGP en Misano para probar su estado de forma y este jueves LCR Honda le ha confirmado para el GP de Italia que se disputa de viernes a domingo en Mugello.

Crutchlow, que logró tres victorias con el equipo de Lucio Cecchinello, regresa así a la parrilla del Mundial tres años después de su última carrera, en Japón 2023, que disputó con un ‘wild card’ como probador de Yamaha.

El LCR Honda cuenta actualmente con dos pilotos probadores y reserva, Takaaki Nakagami y Aleix Espargaró. Sin embargo, el catalán sigue lesionado después de su grave accidente en unos test privados en Sepang y Honda ha preferido que Nakagami se centre en el desarrollo de la 850 cc de 2027.

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Crutchlow, que se retiró formalmente en 2020 después de seis años en LCR Honda, ejerció como piloto de pruebas de Yamaha entre 2021 y 2023, hasta que un problema recurrente en la mano le llevó a dejar el motociclismo definitivamente. Hasta ahora.

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