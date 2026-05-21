Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lista Alemania MundialGuardiolaBarça Estrella RojaSorteo Roland GarrosFichaje Real MadridÁlex MárquezConciertos BernabéuEtapa 12 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaJuan RoigKlopp Haaland MadridMercado de fichajesMourinhoManu CarreñoValentino RossiJoao PedroCarvajalLas Palmas - BarcelonaResultados NBAFinal Champions femeninaCuándo juega AlcarazFinal Four EuroligaHorarios F1 CanadáCalculadora descensoFichajes BarçaNovia Lamine YamalLuis EnriqueSeguridad SocialPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

MotoGP

Oficial: Àlex Márquez se pierde las dos próximas carreras

El piloto catalán no estará en los GP de Italia y Hungría tras su grave caída en el Gran Premio de Catalunya

Álex Márquez no estará en los GP de Italia y Hungría tras su grave caída

Álex Márquez no estará en los GP de Italia y Hungría tras su grave caída

SPORT

Cristina Moreno

Cristina Moreno

Àlex Márquez se perderá las dos próximas carreras. El equipo Gresini ha hecho oficial este jueves que el catalán no correrá los grandes premios de Italia y Hungría, después de su grave caída en el Gran Premio de Catalunya.

El piloto de Cervera sufrió una dura caída el pasado domingo en el Circuit de Barcelona Catalunya cuando apenas se habían disputado 11 vueltas del GP.

Àlex se tocó con Pedro Acosta que había reducido drásticamente la velocidad por un problema técnico y acabó perdiendo el control de su moto. La Ducati quedó totalmente destrozada mientras el piloto quedaba tendido en asfalto. Las asistencias acudieron rápidamente a la zona y trasladaron al piloto al Hospital General de Catalunya para ser atendido.

Tras someterse a una operación y pasar la noche ingresado, el lunes recibió el alta médica a la espera de someterse a nuevas pruebas médicas.

"Álex Márquez se sometió exitosamente a una cirugía anoche por una fractura de su clavícula derecha, que fue estabilizada con la inserción de una placa, por Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán en el Hospital General de Catalunya. Saldrá del hospital más tarde esta tarde", explicó el equipo en un comunicado publicado el pasado lunes.

Noticias relacionadas y más

Tras el Gran Premio de Catalunya, la próxima cita del calendario será el GP de Italia, el de casa para el equipo Ducati, previsto del 29 al 31 de mayo en el circuito de Mugello. Después se celebrará el GP de Hungría del 5 al 7 de julio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL