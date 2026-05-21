MotoGP
Oficial: Àlex Márquez se pierde las dos próximas carreras
El piloto catalán no estará en los GP de Italia y Hungría tras su grave caída en el Gran Premio de Catalunya
Àlex Márquez se perderá las dos próximas carreras. El equipo Gresini ha hecho oficial este jueves que el catalán no correrá los grandes premios de Italia y Hungría, después de su grave caída en el Gran Premio de Catalunya.
El piloto de Cervera sufrió una dura caída el pasado domingo en el Circuit de Barcelona Catalunya cuando apenas se habían disputado 11 vueltas del GP.
Àlex se tocó con Pedro Acosta que había reducido drásticamente la velocidad por un problema técnico y acabó perdiendo el control de su moto. La Ducati quedó totalmente destrozada mientras el piloto quedaba tendido en asfalto. Las asistencias acudieron rápidamente a la zona y trasladaron al piloto al Hospital General de Catalunya para ser atendido.
Tras someterse a una operación y pasar la noche ingresado, el lunes recibió el alta médica a la espera de someterse a nuevas pruebas médicas.
"Álex Márquez se sometió exitosamente a una cirugía anoche por una fractura de su clavícula derecha, que fue estabilizada con la inserción de una placa, por Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán en el Hospital General de Catalunya. Saldrá del hospital más tarde esta tarde", explicó el equipo en un comunicado publicado el pasado lunes.
Tras el Gran Premio de Catalunya, la próxima cita del calendario será el GP de Italia, el de casa para el equipo Ducati, previsto del 29 al 31 de mayo en el circuito de Mugello. Después se celebrará el GP de Hungría del 5 al 7 de julio.
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