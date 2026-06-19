Oficial: Álex Márquez, apto para continuar con la jornada del viernes en Brno

Llegan buenas noticias desde Brno. El Gresini Racing ha confirmado a través de un escueto comunicado que, tras ser chequeado por el equipo médico del campeonato, Álex Márquez podrá volver a pista esta tarde para la Práctica del fin de semana en República Checa.

El piloto de Cervera reaparecía en suelo checo este fin de semana, tras perderse las citas en Mugello (Italia) y Balaton Park (Hungría) tras su grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya, poco más de un mes atrás.

Los hechos que lo mantuvieron lejos de las pistas sucedieron durante el Gran Premio de Catalunya. Àlex perdió el control de la GP26 del Gresini Racing al tratar de esquivar a Pedro Acosta en la contrarrecta del trazado barcelonés, entrando en la curva 10. La KTM del murciano se quedó parada tras un fallo mecánico cuando rodaba en primera plaza.

El menor de los Márquez ya se encontraba preparando el adelantamiento y terminó involucrado en un aparatoso accidente que dejó su moto completamente destrozada. Sus partes terminaron impactando contra otros pilotos como Fabio Di Giannantonio o Raúl Fernández.

Deberá continuar revisándose tras cada sesión

Tras dos citas de baja, el '73' regresa este fin de semana para probarse sobre una MotoGP después de ser intervenido de la clavícula y recuperarse de una fractura en la vértebra C7.

La intención era probarse en la primera sesión del fin de semana para saber si podía continuar, y así ha sido, tal y como ha comunicado el equipo. "Alex Márquez ha recibido el visto bueno para participar en la Práctica de esta tarde y permanecerá bajo observación del equipo médico", comunicaba el equipo italiano.

El 'pistolas' finalizó la FP1 en 18ª posición, viendo caer la bandera a cuadros con un mejor registro de 1:54.519. Se quedó a más de un segundo de la referencia que marcó su hermano Marc (01:53.303). El '73' se irá sometiendo a más chequeos a lo largo del fin de semana, para saber si puede disputar la clasificación y las dos carreras.

Raúl Fernández también recibe el apto

Otro piloto que ha recibido el 'apto' para las próximas sesiones es Raúl Fernández. El madrileño sufrió fuertes dolores el pasado miércoles al llegar al trazado checo. Parecía una dolencia relacionada con el apéndice, tal y como explicó su 'team manager' en el Trackhouse, Davide Brivio. El dorsal '25' fue sometido a chequeos en la clínica del circuito, donde le vieron una inflamación que fue remitiendo con el paso de las horas junto con el dolor que sentía el piloto.

No obstante, parece que el madrileño se encuentra mejor. Pudo completar la primera sesión e incluso logró la tercera posición de la tabla de tiempos de la FP1, con un mejor tiempo de 1:53.513, a 210 milésimas del '93'.