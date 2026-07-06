Oficial: Álex Márquez abandona el Gresini Racing y ficha por KTM

Suma y sigue en los anuncios de cara a la temporada 2027 de MotoGP. Tras semanas de especulaciones, KTM ha oficializado el fichaje de Álex Márquez un contrato multianual a partir de 2027, lo que se traduce como la despedida del piloto catalán de la que se ha convertido en su segunda familia en los circuitos, el Gresini Racing, tras cuatro cursos de unión.

El piloto de Cervera conquistó los títulos de Moto3 y Moto2 en su camino hacia MotoGP, y celebró su primer podio y su primera victoria en un Gran Premio con una KTM RC4 en Moto3 en 2013. Tras dar el salto a MotoGP en 2020, Alex Márquez logró varios podios como rookie y, desde entonces, se ha convertido en un múltiple vencedor en la categoría reina. La pasada temporada subió a lo más alto del podio en Jerez, Catalunya y Malasia, camino del subcampeonato del mundo. En 2026 volvió a ganar en Jerez.

Supone el fin de uno de los ciclos más emblemáticos de la parrilla actual debido a la gran relación que une al equipo italiano con el piloto catalán. Y es que ambos son, aún, subcampeones del mundo tras luchar por el título mundial de MotoGP contra Marc Márquez en 2025. "En Gresini no somos una fábrica, pero somos una familia y es más bonito ser el número 1 dentro de una familia", dijo a finales del pasado curso el '73', tras ser preguntado sobre su continuidad más allá de 2027.

Alex Márquez aterrizó en MotoGP en el año 2020. Recaló en las filas del histórico Repsol Honda, como sustituto de Jorge Lorenzo, y allí compartiría equipo con su hermano Marc antes de la lesión del '93' que terminaría alejándolo de los circuitos. En su primer curso, con una RC213V, logró dos podios en Francia y Aragón. Para el siguiente curso, se anunció que formaría parte del satélite de Lucio Cecchinello.

Aquel curso y el siguiente se convirtieron en un infierno; tuvo que lidiar con el momento más crudo de la fábrica nipona y con fuertes caídas que se tradujeron en lesiones. Parecía que su paso por MotoGP podría llegar a su fin cuando fichó por el Gresini Racing en 2023.

El equipo fue un soplo de aire fresco para él. Desde entonces, ha cosechado 4 victorias y 15 podios, además del subcampeonato el pasado 2025. Su marcha al equipo oficial de la marca austríaca es fruto de su deseo de ser piloto oficial de una constructora, algo que todo piloto de MotoGP ansía.

Pit Beirer, KTM Motorsports Director:

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"Estamos enormemente orgullosos y felices de haber asegurado para nuestro proyecto a un talento excepcional como Alex Márquez, subcampeón del Mundo de 2025. Alex aporta no solo un talento extraordinario y una gran inteligencia en carrera, sino también determinación y una mentalidad ganadora que encajan perfectamente con nuestro ADN. Compartimos un objetivo muy claro: llevar la KTM RC16 al siguiente nivel y luchar por las posiciones de cabeza en MotoGP".