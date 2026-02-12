Oficial: Aldeguer se pierde los test y la primera carrera en Tailandia

Se confirman las noticias más pesimistas sobre la recuperación de Fermín Aldeguer. El piloto murciano, que sufrió una fractura en la diáfasis del fémur izquierdo durante un entrenamiento en Valencia y tuvo que pasar por quirófano, ya se perdió la primera tanda de test de MotoGP en Sepang y ahora el equipo Gresini ha anunciado que tampoco estará en los ensayos de Tailandia (21-22 febrero) ni en la carrera que abre el Mundial en el mismo escenario.

"La recuperación de Fermín Aldeguer avanza rápidamente, aunque no lo suficiente como para verlo en Tailandia. El español no estará presente en los entrenamientos de Buriram ni en la primera carrera de la temporada. Michele Pirro lo sustituirá", ha confirmado hace unos minutos el Team Gresini.

Aldeguer, compañero de Álex Márquez, firmó un buen estreno el pasado año en la categoría reina, clasificándose octavo en el Mundial y fue nombrado como el mejor 'rookie' de la temporada 2025. Entre sus resultados destaca el segundo puesto de la carrera al sprint de Indonesia y la posterior victoria en la carrera larga del domingo.