Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enzo FernándezTopuriaVíctor MuñozLamine YamalDika MemBadosaMensaje TopuriaEtapa 2 Tour de SuizaClasificación Tour de SuizaPartidos Mundial hoyGrupos Mundial 2026Valencia - Barça horarioBarça - ElPozo Murcia horarioMercado de fichajesMundial 2026Próximo partido BarcelonaOyarzabalGrupo España Mundial 2026Cuándo juega EspañaHorarios MotoGP República ChecaCuándo juega JódarNoticias BarçaDónde juega EspañaUS Open GolfCañizaresDGTCalendario España MundialCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MOTOGP

Oficial: Alberto Puig ya tiene sustituto en Honda

Honda ha hecho oficial este jueves que el japonés Mikihiko Kawase, el actual director técnico, será el sustituto de Alberto Puig al frente del equipo de MotoGP en 2027

Mikihiko Kawase, nuevo team manager de Honda en MotoGP

Mikihiko Kawase, nuevo team manager de Honda en MotoGP / HRC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

Un mes después de que Honda anunciara que Alberto Puig dejará de ser el team manager del equipo de MotoGP la próxima temporada, este jueves, en vísperas del Gran Premio de la República Checa, se ha dado a conocer oficialmente el nombre de su sustitiuto: El elegido es el japonés Mikihiko Kawase, actual director técnico.

A partir de 2027 y después de nueve años al frente del equipo, Alberto Puig ocupará un cargo más relacionado con labores de consultor. Tal como Honda anunció durante el pasado GP de Catalunya, en mayo, el ex piloto y manager barcelonés será asesor de HRC, "contribuyendo a dar forma a los programas de desarrollo de jóvenes talentos de HRC, al tiempo que reforzará los esfuerzos de Honda en los campeonatos de MotoGP y WorldSBK, apoyando al personal directivo y a los pilotos mediante la evaluación del panorama general de las actividades de dos ruedas de Honda".

Ahora el equipo ha optado por un recambio interino, ya que el anunciado fichaje de Davide Brivio está relacionado con otras atribuciones. El italiano, todavía director de Trackhouse, se centrará más en el área más relacionada con el marketing y el desarrollo de negocio cuando aterrice en HRC.

"Es un honor para mí tener la oportunidad de liderar un equipo con tanta historia y éxitos. Agradezco a Honda esta oportunidad y también a Alberto Puig, quien ha sido un gran mentor y asesor durante muchos años. El apoyo de ambos será crucial para el éxito del equipo, a las puertas de uno de los mayores cambios en el reglamento, desde el paso de los motores de dos tiempos a cuatro tiempos", advierte Kawase en el comunicado hecho oficial este jueves en Brno.

Noticias relacionadas y más

Kawase fue piloto de las categorías inferiores en Japón y llegó al departamento técnico de HRC en 2012. Festejó el título de Moto3 en 2019 con Lorenzo Dalla Porta y ese éxito le catapultó a la categoría reina de MotoGP, como director técnico desde 2024.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL