Oficial: Alberto Puig pone fin a su etapa como jefe del equipo oficial de Honda

La vida son etapas y Alberto Puig cierra una a finales de 2026. El expiloto, 'team manager' de Honda HRC desde hace más de una década, deja atrás su cargo en la fábrica del ala dorada para asumir el cargo de asesor de la fábrica nipona a partir de 2027.

Así lo ha anunciado este jueves, en la previa del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, la constructora. "Honda Racing Corporation seguirá aprovechando las cuatro décadas de experiencia de Alberto Puig en el mundo de los Grandes Premios", comenzaba diciendo el comunicado.

Alberto Puig celebrando con Marc Márquez / REPSOL HONDA / EUROPAPRESS

Tal y como se detalla en el comunicado oficial, Alberto seguirá colaborando con la dirección y el personal de Honda HRC en diversas tareas relacionadas con el mundo de las dos ruedas. "Como asesor de HRC, Puig seguirá contribuyendo a dar forma a los programas de desarrollo de jóvenes talentos de HRC, al tiempo que reforzará los esfuerzos de Honda en los campeonatos de MotoGP y WorldSBK, apoyando al personal directivo y a los pilotos mediante la evaluación del panorama general de las actividades de dos ruedas de Honda HRC", expresaba el escrito.

El barcelonés, que asumió el cargo en el año 2018, llevó a la escudería a conquistar dos Triples Coronas consecutivas y vivió la última temporada de Dani Pedrosa en el equipo, dos títulos de Marc Márquez y el paso por el box de pilotos como Jorge Lorenzo, Pol Espargaró, Joan Mir, Álex Márquez y Luca Marini.

“Entré por primera vez al paddock del Campeonato del Mundo en 1987 y desde entonces he sido piloto, he trabajado con jóvenes pilotos, he sido jefe de pilotos y jefe de equipo, siempre con Honda. Durante este tiempo, he vivido muchos momentos, tanto positivos como negativos, que me han aportado un valioso conocimiento sobre cómo trabajar con pilotos, personas y diferentes situaciones. He dedicado mi vida a liderar desde la primera línea y ahora siento que mis habilidades son ideales para tener una visión global", decía el catalán a través del comunicado.

Otro rol en MotoGP y en otras categorías

Puig se muestra optimista con esta nueva etapa dentro de la constructora y asegura sentirse con ganas de seguir contribuyendo en el desarrollo del proyecto desde otra posición. "Tengo muchas ganas de utilizar mi experiencia en esta nueva oportunidad para ayudar a Honda HRC, a sus pilotos y a su personal a crecer y afrontar todos los retos y éxitos que ofrece la competición", sentenció.

Por el momento, se desconoce quién ocupará su rol, pero en las últimas semanas han surgido varias informaciones que apuntan al hecho de que Davide Brivio, hasta ahora director del Trackhouse, abandonaría el satélite de Aprilia para unirse al proyecto de Honda el próximo año. La fábrica, por su parte, anunciará el sucesor de Puig a lo largo del año.