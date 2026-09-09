Oficial: Ai Ogura se pierde el Gran Premio de San Marino

El japonés Ai Ogura no participará en el Gran Premio de San Marino tal y como confirmó el equipo este miércoles. El piloto del Aprilia Trackhouse ya se perdió el pasado Gran Premio de Aragón por una lesión en la mano izquierda producida durante un entrenamiento en Japón.

"Por segundo fin de semana de carrera consecutivo, el equipo SuperFile Trackhouse MotoGP afrontará la prueba sin Ai Ogura", apunta el comunicado difundido por el equipo. "Tras someterse a una intervención quirúrgica justo antes de Aragón y con la esperanza de que una semana de rehabilitación en su pulgar izquierdo lesionado —consecuencia de una caída durante un entrenamiento de motocross en Japón, tras Silverstone— le permitiera correr en Misano, el último dictamen médico, tras una evaluación realizada en Barcelona a última hora del martes, indica que aún no se ha recuperado lo suficiente como para competir y, por lo tanto, se ha retirado del Gran Premio de San Marino", reza la nota.

Para la cita italiana, el SuperFile Trackhouse MotoGP contará con un único representante, Raúl Fernández, sin sustituto para la moto del nipón. En Aragón, el piloto probador de Aprilia Lorenzo Savadori ocupó el lugar del japonés en pista, aunque como explicó la escudería, "no estará disponible para correr este fin de semana en Misano".

Con vistas a Austria

Ai Ogura continuará en Barcelona los próximos días, centrándose en recuperar su forma física de cara al Gran Premio de Austria, que se celebrará dentro de una semana (del 18 al 20 de septiembre).

La lesión llegó para el piloto asiático en el peor momento, cuando se encontraba en plena progresión, apenas unas semanas después de conquistar su primera victoria en MotoGP, durante el fin de semana en Assen (Países Bajos). Esto, sumado a otros tres podios dominicales situaron a Ogura en el Top-3 de la clasificación general, aunque tras una cita en blanco, ha bajado hasta la quinta posición, a 53 puntos del líder, Jorge Martín.