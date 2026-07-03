Oficial: Actualización sobre el estado de Zarco

El piloto francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que sufrió un grave accidente durante el GP de Catalunya, en mayo, progresa en su recuperación, se librará del quirófano por su lesión en la rodilla y espera regresar a la competición en septiembre, según confirmó este viernes su equipo, LCR Honda propiedad del italiano Lucio Cecchinello.

Tras una visita de Zarco al doctor Bertrand Sonnery-Cottet en Lyon para evaluar el estado actual de su rodilla, se detectó que, a medida que bajó la inflamación en la rodilla, los exámenes posteriores arrojaron unos resultados mucho más positivos.

Tras el accidente en la primera vuelta del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, en el que su pierna se quedó enganchada a la rueda trasera de la Ducati del italiano 'Pecco' Bagnaia, las primeras resonancias magnéticas se hicieron cuando la rodilla aún estaba muy inflamada, lo que dificultó evaluar con precisión la gravedad de la lesión.

En la nota del equipo se señala que "a medida que la inflamación disminuyó, los exámenes posteriores ofrecieron una imagen más clara y un pronóstico más positivo de lo esperado", pues en las últimas revisiones llevadas a cabo al piloto francés ya no se han podido confirmar las lesiones que inicialmente se sospechaban.

"El ligamento colateral medial (LCM) está sanando bien, mientras que el ligamento cruzado posterior (LCP), que inicialmente se creía roto, también muestra signos alentadores de recuperación", se explica en el comunicado. en el que se confirma que "el ligamento cruzado anterior (LCA) permanece roto".

Durante las últimas semanas, Johann Zarco estuvo esperando a que sanara una quemadura antes de someterse a la cirugía, aunque "continuó entrenando y progresó de forma constante", lo que ha permitido que "un tratamiento no quirúrgico fuera una opción viable".

Así, siguiendo las recomendaciones del equipo médico, y dado que los doctores se muestran impresionados por la evolución de Johann Zarco, el piloto no será operado y continuará con un programa de rehabilitación centrado en la recuperación y el fortalecimiento.

"Tras nuevas evaluaciones médicas, el objetivo es que Zarco regrese a las pistas en septiembre", señala el equipo Honda LCR, cuyos responsables se congratulan de que "estos avances positivos" y espera ver a Johann Zarco de vuelta en la pista "cuando llegue el momento"