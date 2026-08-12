Una oferta en LinkedIn: la curiosa fórmula del TrackHouse para 'buscar' al compañero de Raúl Fernández

La 'silly season' de la temporada 2027 de MotoGP está a punto de completarse. La mayoría de movimientos están ya definidos y solo quedan unas pocas incógnitas por descubrir, entre ellas la del compañero de Raúl Fernández en el TrackHouse, que podría conocerse próximamente.

El madrileño, tras varios meses de incertidumbre, firmó su renovación con el equipo hasta 2028 y lo celebró con una flamante victoria en Silverstone. Ahora, espera conocer con quién compartirá box el próximo año, ya que su actual compañero, el japonés Ai Ogura, dejará la escudería para incorporarse a la formación oficial de Yamaha junto a Jorge Martín.

El anuncio del segundo de a bordo en el TrackHouse parece ser inminente, al menos así lo indica la publicación en redes sociales que ha publicado el equipo. Con un 'WE'RE HIRING!¡ (estamos contratando) y un vídeo con los mejores momentos de sus pilotos, la escudería remite a una oferta de LinkedIn en la que se detallan las cualidades que debe tener el futuro contratado.

"Ubicación: En todo el mundo — el calendario lo decide, no tú. Fabricante: Programa de fábrica de Aprilia. Tipo de empleo: Jornada completa, basado en el rendimiento (renovación sujeta a los resultados)", comienza la oferta publicada, que continúa con el habitual, "Quiénes somos". "El equipo SuperFile Trackhouse MotoGP compite con motos Aprilia de especificaciones de fábrica en la máxima categoría de este deporte, junto a su compañero de equipo Raúl Fernández. Valoramos la velocidad, la precisión y una relación sana con el riesgo", especifica.

En cuanto a las tareas que deberá cumplir el candidato, se encuentran: "Conducir una motocicleta a velocidades superiores a 220 mp/h, a ser posible mirando hacia delante. Convertir 45 minutos de caos controlado en comentarios técnicos y serenos para tus ingenieros. Gestionar ruedas de prensa y compromisos con los patrocinadores con una compostura evidente. Mantener una relación respetuosa, y en ocasiones combativa, con las zonas de grava. Llevar ropa de cuero al trabajo. Todos los días. No negociable".

Requisitos muy explícitos

La parte interesante y en la que se dan más pistas sobre el futuro fichaje llega ya en la última parte, bajo el epígrafe 'Lo que buscamos'. "Trayectoria demostrada en Moto2, Moto3 o en un circuito local de karting sospechosamente competitivo. Reflejos que superen al pensamiento consciente. Sentirte cómodo cuando te superen en las sesiones informativas de la sala de datos y en las respuestas ingeniosas de la sala de prensa. Una frecuencia cardíaca en reposo que tu médico de cabecera querrá comentar. Dominio fluido del inglés, nivel conversacional en «disculparse» (el italiano es una gran ventaja). Apetito por el riesgo; cero apetito por terminar fuera de los puntos", detalla la oferta.

Bastianini y Viñales en la presentación de la temporada / KTM

Si se tienen en cuenta ciertos detalles de la descripción, todo indica que se cumplirán los rumores y el futuro compañero de Raúl será finalmente el italiano Enea Bastianini, actualmente en las filas del KTM Tech 3 como compañero de Maverick Viñales. La 'Bestia' como se conoce al de Rímini, cumple la mayor parte de los requisitos, no solo el de hablar italiano, sino también otros como la trayectoria constratada en las categorías inferiores, con un subcampeonato de Moto 3 y un título de Moto 2, conseguido en 2020.

La oferta no termina ahí y aún incluye un par de epígrafes. "Se valorará: Un número de carrera al que estés irracionalmente apegado. Una celebración característica que no requiera el uso de tu muñeca dominante. Opiniones firmes y espontáneas sobre la asignación de neumáticos".

En cuanto a las "Remuneración y prestaciones", ofrece "salario competitivo, inversamente proporcional a la frecuencia con la que acabes en la grava. Seguro médico completo. Lo vas a necesitar".