Los números del líder: Martín y Bezzecchi mantienen a Aprilia en un momento dulce

Aprilia ha tomado en este 2026 el relevo como gran dominador del Mundial de MotoGP y carrera tras carrera va aumentando su dominio y sus números. El Gran Premio de Francia no ha hecho más que reforzar la superioridad de la casa de Noale, con un nuevo doblete, el tercero de la temporada después de los conseguidos en el GP de Brasil y el GP de Estados Unidos.

La novedad en Le Mans fue el intercambio de posiciones. Los dos primeros, Bezzecchi subió al primer escalón del podio y Martín fue segundo. En Francia, el madrileño se llevó la victoria, superando precisamente a su compañero en el tramo final de la carrera. Para añadir ingredientes extra a la alegría de Aprilia se triplicó con el tercer puesto de Ai Ogura, que se convertía en el primer japonés en subir al podio desde Nakasuga en Valencia 2012.

Podio de Aprilia en Le Mans / AFP7 vía Europa Press

La alegría se desató en el muro cuando los tres pilotos cruzaron la bandera a cuadros y es que el resultado suponía un hito histórico para Aprilia, que conquistaba así el primer triplete de su historia en la categoría reina. Lo conseguía además en un trazado donde nunca antes había conseguido una victoria. Hasta este fin de semana, el mejor resultado de la fábrica italiana en Le Mans había sido el tercer puesto de Aleix Espargaró en la temporada 2022.

Jorge está de vuelta

La victoria de este fin de semana en Le Mans de Jorge Martín supuso la número 306 de Aprilia Racing en el Campeonato del Mundo de Motociclismo de la FIM, la duodécima en MotoGP. Para el madrileño, supuso el regreso a lo más alto, 588 días después. La última victoria de Jorge Martín databa de Indonesia 2024, cuando todavía era piloto del Pramac y buscaba su primer título de campeón Mundial. Cinco carreras después, en Barcelona, se coronaría campeón tras una intensa batalla con Pecco Bagnaia durante toda la temporada.

El triunfo en el circuito Bugatti de Le Mans suponía el primero para el madrileño como piloto de Aprilia y el noveno de su carrera en la categoría reina. Una cifra meritoria aunque muy lejos de su desempeño en las sprint. Martín es el auténtico hombre sábado, con 18 victorias desde que se estrenó este formato. El que más.

Martín consiguió ganar con una espléndida remontada, progresando poco a poco desde la octava posición. Para él, era la primera vez que cruzaba primero la bandera a cuadros sin salir desde las dos primeras filas. Un síntoma de que sus sensaciones son más que buenas en esta nueva etapa con Aprilia. Además puso una muesca más a su casillero personal de podio, en el que cuenta ya con 35, tres de ellos esta temporada.

Bezzecchi sigue sumando

Al otro lado del box de Martín se encuentra Bezzecchi. El italiano se ha revelado como uno de los más regulares de este curso y atesora ya tres victorias (en los tres primeros GP del curso) y cinco podios. Un balance que lo ha llevado a la primera posición del podio, dejando tras de sí varios récords, como el de vueltas lideradas consecutivas.

Bezzecchi celebra con su equipo / AFP7 vía Europa Press

En Le Mans cedió al empuje de su compañero y optó por asegurar un buen resultado. Fue segundo para firmar su quinto podio consecutivo desde el inicio de la temporada, un hito al alcance de solo unos pocos elegidos. Es el primer piloto desde 2015 en conseguir cinco podios en los cinco primeros Grandes Premios de la temporada, el récord anterior lo ostentaba Valentino Rossi.