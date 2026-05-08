Nuevo cambio de reglamento en MotoGP... ¡por culpa de Marc Márquez!

La polémica e heroíca maniobra de Marc Márquez durante la carrera al Sprint en Jerez ha tenido consecuencias en MotoGP. El piloto de Cervera, quien se fue al suelo en la última curva y atajó la entrada al 'pit-lane' por el verde, no podrá volver a realizar esta maniobra sin penalización. Ni él, ningún piloto de la parrilla.

Todo se remonta a la última carrera al Sprint que se disputó en el Circuito de Jerez-Angel Nieto. La lluvia empezaba a amenzar a falta de cinco vueltas del final y se declaró la carrera como 'flag-to-flag', la primera de la historia en una carrera corta. El '93' decidió optar por quedarse en pista, pero el destino quiso que se fuese al suelo en el momento y el lugar idóneo. Se cayó en la última curva, la más cercana al 'pit-lane' justo en el momento en que gran parte de la parrilla entraba a cambiar de moto.

Decidió esperar a que todo el mundo pasase, sin causar peligro tal y como indica el reglamento, y acortó por la hierba para entrar al 'pit'. Una maniobra que fue muy polémica. Pero la realidad es que el campeonato informó entonces que no incumplió ninguna norma, puesto que no acortó secciones importantes del trazado para obtener ventaja y además entró en el pit lane de acuerdo con la definición publicada del punto de entrada al pit lane en la línea de cronometraje, que es la entrada donde están los carteles de 60 km/h.

Pues bien, pese a que esa acción no pudo ser sancionada entonces, ahora el campeonato ha decidido hacer frente a ese 'vacío legal'. La dirección ha compartido un comunicado en el que ha querido matizar el reglamento, indicando que lo sucedido no puede volver a ocurrir desde este mismo fin de semana en Le Mans (Francia).

"Os recordamos que la entrada al 'pit lane' debe ser respetada. Para evitar cortar curvas y pilotajes peligrosos al entrar en el 'pit lane', los pilotos no pueden pilotar por la parte de fuera de la zona pintada del piano en la entrada en el 'pit' y deben estar en el interior dentro de la línea blanca en la parte derecha de la entrada, hasta que pasen la señal de 60 km/h que marca el límite de velocidad", reza la nota.

Tanto es así, que se han referido directamente al caso de una carrera 'flag-to-flag'... es decir, poniendo el ejemplo de lo ocurrido en el Gran Premio de España. "Durante las carreras: (Por ejemplo en las 'flag to flag' (cambio de moto), la infracciones serán sancionadas. Usar el asfalto interior del 'pit lane', en el exterior del piano y cruzar la línea blanca en la derecha después del piano, será objeto de una penalización inmediata, no contando esto como un límite de la pista o como un atajo", zanja la nota.