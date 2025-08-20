La nueva oportunidad de Sergio García, sustituto de Senna Agius en Hungría

Sergio García-Dols vuelve al Mundial de Moto2, tras desvincularse del QJMOTOR Frinsa MS al inicio de temporada. El piloto español todavía no cuenta con un asiento para la próxima temporada, pero por ahora se centra en el Gran Premio de Hungría de este fin de semana. Sergio sustituirá a Senna Agius en el LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP y acompañará en el box a Manuel González, líder de la categoría intermedia. Tras ser ausente en los últimos cinco Grandes Premios, Sergio García vuelve a la pista.

El accidente de Agius

La baja de Senna Agius se debe a la caída que sufrió durante la carrera dominical en el Gran Premio de Austria. Agius se fue al suelo durante la primera vuelta y la mala suerte llegó cuando Alonso López no pudo esquivarle y le pasó por encima. Senna pudo abandonar la pista por sus propios medios, pero el piloto fue trasladado al centro médico.

La caída acarreó algunas lesiones que impiden que el australiano se suba a la moto este fin de semana. Las lesiones de la cabeza y el cuello han provocado que el piloto australiano sea declarado 'no apto' para el fin de semana en Balaton Park.

Los resultados médicos del piloto australiano indican que su ausencia en la parrilla de Moto2 será solo para la carrera en el trazado húngaro. Por lo tanto, Sergio solo contará con una oportunidad para conseguir un buen resultado y acercarse a algún equipo para la próxima temporada.

El regreso de Sergio

Sergio participará en Hungría con uno de los equipos que está demostrando un gran potencial esta temporada. Ambos pilotos del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP han conseguido subir a lo más alto del podio, e incluso Manuel González se mantiene como el líder de la categoría.