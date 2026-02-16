Nueva era en MotoGP: Dorna Sports, empresa promotora del mundial, cambia de nombre

Fin de una era en MotoGP. Dorna Sports, la empresa a cargo de los derechos comerciales y de retransmisión de la categoría máxima del motociclismo mundial desde1992, cambiará de nombre. Tal y como ha anunciado el campeonato a través de un comunicado, la empresa pasará a llamarse 'MotoGP Sports Entertainment Group' tras 38 años en marcha con su antiguo nombre. Una decisión anunciada a menos de dos semanas del inicio de la temporada 2026, que arrancará en Buriram (Tailandia) del 28 de febrero al 1 de marzo.

El movimiento de la compañía española, liderada por Carmelo Ezpeleta, se traduce en la compra de Liberty Media, la empresa promotora de la Fórmula 1, que ya el año pasado estuvo presente en el 'paddock' de MotoGP tras hacerse con el 84% de la titularidad y comprarla por 3.100 millones de euros. El objetivo no es otro que expandir la popularidad del deporte a nivel global, tal y como sucede con 'El Gran Circo', y dejar de centralizarlo tanto al mercado europeo y en concreto, España e Italia.

De esta manera, se pretende que MotoGP viva una espécie de 'época dorada' en cuanto a nivel de márketing, publicidad y comunicación. Y es que desde la llegada de Liberty Media a la F1 en 2016 (tras ser comprada a Formula One Group por 4,4 mil millones de dólares) la categoría de monoplazas ha logrado un incremento de la popularidad y posee más espectadores que años atrás a nivel global.

De hecho, el aterrizaje de Liberty Media ya se ha podido notar durante la anterior temporada y la previa a la que entra, con eventos multitudinarios como el Launch de MotoGP (presentación oficial de la temporada por las calles de Kuala Lumpur) o la espectacular gala de fin de curso en Valencia, con presencia de un show musical a cargo de Daddy Yankee.

Pese a que el comunicado no especifica ningún cambio en el organigrama de la empresa, en las últimas semanas varios medios han apuntado que Chase Carey, exdirector ejecutivo de la F1, será el presidente de 'MotoGP Sport Entertainment'. No obstante el hasta ahora magnate, Carmelo Ezpeleta, de 79 años de edad, no abandonará su posición en MotoGP puesto que continuará siendo el director ejecutivo.

El comunicado del campeonato

Se trata de un cambio que ya venía anticipándose desde hace unas semanas. "El nuevo nombre de la empresa representa una visión clara del futuro de MotoGP y refleja la evolución de este deporte, que ha pasado de ser un campeonato de carreras de primer nivel a convertirse en una plataforma de entretenimiento deportivo global con impacto y resonancia cultural en todo el mundo", reza el comunicado.

"El cambio de nombre sigue a la renovación de la marca en 2024 y refleja la ambición de la organización de expandirse más allá de los límites tradicionales del motorsport, abrazando la innovación digital, la participación inmersiva de los aficionados, la narración global y nuevas formas de entretenimiento que complementan el espectáculo en la pista", expresaba el escrito.

Carmelo Ezpeleta ha sido el CEO de Dorna Sports durante las últimas décadas / EFE

Otro de los aspectos que destaca el comunicado es que esta decisión "se alinea con las iniciativas estratégicas a largo plazo diseñadas para fortalecer el alcance de MotoGP en todos los continentes, ampliar su atractivo para un público más joven y diverso y elevar la experiencia de los aficionados dentro y fuera de la pista".

También asegura que el compromiso con las categorías regentadas hasta ahora sigue intacto. "El grupo seguirá liderando el desarrollo comercial, deportivo y de participación de los aficionados de MotoGP, Moto2, Moto3, los programas 'Road to MotoGP', el Campeonato del Mundo de Superbikes y la recién creada Harley Davidson Bagger World Cup, reforzando su papel en todos los niveles del deporte de motociclismo de élite", sentenciaba.