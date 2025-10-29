Novedades en el estado de salud de José Antonio Rueda desde Malasia

José Antonio Rueda continúa mejorando su estado de salud tras el accidente sufrido el pasado domingo en Sepang. Red Bull KTM ha emitido este martes un nuevo comunicado sobre la condición física de su piloto, que se encuentra en un hospital privado para continuar con su recuperación y para monitorear más de cerca los hematomas en sus pulmones.

El equipo informa que de seguir con la evolución favorable, Rueda podría regresar a España este miércoles para someterse a una cirugía en su mano derecha en Barcelona en los próximos días. Buenas noticias para el piloto Campeón del Mundo, que parece haber dejado atrás lo peor tras su incidente en Sepang.

Un accidente terrorífico

El accidente sucedió este pasado domingo en el circuito de Sepang. En mitad se su vuelta de formación, Rueda salió de la tercera curva del trazado por el exterior con la mala fortuna de encontrarse en el camino a Noah Dettwiler. El piloto suizo, más lento de lo normal seguramente por algún problema en su moto, no pudo evitar colisionar con el Campeón del Mundo, quien impactó duramente contra el piloto de CIP Green Power.

Las imágenes del indicente fueron escalofriantes, algo que obligó a activar el protocolo de seguridad con bandera roja en pista. Unas horas después, Rueda terminó siendo trasladado al centro médico del circuito para que le realizaran los chequeos pertinentes. Rueda se encontraba consciente, aunque Red Bull KTM informó de que sufría una fractura de una mano y varias contusiones. La buena noticia era que el español no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto.

La peor parte se la llevó Noah Dettwiler, que primero fue atendido en el asfalto malasio junto a una ambulancia antes de subirse a un helicóptero para ser evacuado al hospital más cercano. El comunicado de CIP Green Power avanzó que el suizo debía someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas mientras rogaban por respetar la privacidad del piloto a la espera de que se conociesen más detalles de sus dolencias.

El comunicado oficial del estado de salud de Rueda

Después de repetir todas las pruebas realizadas el pasado domingo, podemos confirmar que la condición del piloto español continúa mejorando. Queremos aprovechar esta buena noticia para desearle a José Antonio un feliz cumpleaños. Esperamos poder celebrarlo pronto.

El lunes, el piloto del Red Bull KTM Ajo fue trasladado a un hospital privado para continuar con su recuperación y para monitorear más de cerca los hematomas en sus pulmones, los cuales están evolucionando favorablemente. Como resultado, los médicos creen que será posible que regrese a España mañana para someterse a una cirugía en su mano derecha en Barcelona en los próximos días.

Por otro lado, todo el equipo Red Bull KTM Ajo quiere enviar toda su fuerza a Noah Dettwiler, así como a su familia y amigos, durante su proceso de recuperación. Esperamos verte pronto.