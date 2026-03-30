Las notas del Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP: del brutal accidente múltiple en Moto2 al Martín de los sábados

El Gran Premio de Estados Unidos, en su emblemático Circuito de las Américas (COTA), acogió la tercera prueba del Mundial 2026 después de Tailandia y Brasil. Una cita de la que Marco Bezzecchi salió reforzado, con una nueva victoria y el liderato de la clasificación general de pilotos.

A continuación, puntuamos del 1 al 5, de peor a mejor, a los protagonistas de este segundo GP de la temporada 2026 de MotoGP:

1. La lesión de Piqueras por el accidente de Moto2 El fin de semana de Austin dejó una terrorífica imagen en la salida de Moto2. Un accidente múltiple con siete pilotos implicados, Alberto Ferrández Ángel Piqueras, Filip Salac, Sergio García Dols, David Alonso, Dani Muñoz y Collin Veijer, provocó una bandera roja y la reducción de la carrera. El peor parado fue un Piqueras que, según confirmó su jefe en el equipo QJMOTOR - GALFER - MSI, Óscar Manzano, sufrió una fractura desplazada en el fémur de la pierna izquierda y tuvo que someterse a una larga operación de dos horas. La escudería confirmó que la operación fue bien aunque no han dado plazos de recuperación.

2. La baja de Viñales y su vuelta al quirófano En un fin de semana en el que Enea Bastianini se mostró competitivo, su compañero en el KTM Tech3, Maverick Viñales, vivió la otra cara de la moneda. El piloto de Roses, que llegaba ya mermado de Brasil, se resintió de la lesión en su maltrecho hombro izquierdo (producida el curso pasado en el GP de Alemania) y tuvo que bajarse de la moto y dar por cerrado el GP tras haber disputado solo los libres. Según confirmaron las pruebas médicas, el tornillo que lleva situado en el hombro tras la operación a la que fue sometido el curso pasado se había desplazado, lo que le causaba dolor y pérdida de fuerza. Este marte deberá volver a pasar por quirófano para que le sea recolocado. Tiene margen de momento hasta el Gran Premio de Jerez (del 24 al 26 de abril) para avanzar en su recuperación.

3. El error de Marc y sus disculpas a Diggia Se esperaba mucho de Marc Márquez en el Circuito de las Américas, uno de sus trazados preferidos, donde ha reinado en siete ocasiones, pero el de Cervera ni siquiera estuvo cerca del podio. El GP empezó mal ya desde la sprint. Todo hacía presagiar una nueva y bella batalla entre Marc y Di Giannantonio como la que protagonizaron en Goiania. Pero en el COTA, mucho más exigente, apenas hubo pelea. En los primeros compases, Márquez se equivocó y se llevó por delante al italiano en un intento de adelantamiento. Los dos se quedaban fuera de carrera. Más tarde, el español se acercó a Diggia para hablar de lo sucedido y asumió su error. Eso no evitó que fuera castigado con una 'long lap' el domingo. La cumplió y, curiosamente, volvió a terminar la carrera cerca del italiano, cruzando la bandera a cuadros justo por detrás.

4. Primer punto para Jose Antonio Rueda El vigente campeón de Moto 3 de 2025 no acabó el curso como habría esperado. Tras sufrir un grave accidente se perdió el final de la temporada y apenas pudo probarse en pretemporada en el curso en el que daba el salto a la categoría intermedia. Las primeras carreras han servido al sevillano para aclimatarse a Moto2 y hasta Austin no han llegado los primeros resultados. Rueda fue decimoquinto para sumar el primer punto de la temporada, precisamente en una carrera en el que su compañero Collin Veijer, se vio implicado en la caída múltiple inicial. "Fue una carrera de locos, igual que las dos anteriores, así que tengo muchas ganas de ir a Europa y competir contra el resto de la parrilla en circunstancias normales. Espero dar un buen espectáculo en Jerez ante nuestra afición y sumar puntos allí también", deseó el del Red Bull KTM Ajo. En Moto 3, el equipo tuvo mejor suerte y consiguió subir al podio gracias a la tercera posición de Álvaro Carpe. El murciano se afianzó además en la segunda plaza de la general de pilotos. La victoria fue para Guido Pini.