Las notas del Gran Premio de Brasil de MotoGP

El Gran Premio de Brasil de MotoGP dejó varios 'sobresalientes', como el del equipo Aprilia, y algunos 'necesita mejorar', como el propio trazado, en el regreso de la pista de Goiania al calendario del Mundial.

A continuación, puntuamos del 1 al 5, de peor a mejor, a los protagonistas de este segundo GP de la temporada 2026 de MotoGP:

1- El circuito El Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna pasó a medias su debut como pista del Mundial. Aunque hubo muchas cosas buenas y los pilotos y el público cumplieron, lo cierto es que no podrían aprobar el examen por un claro motivo: el socavón que desajustó toda la jornada del sábado. Las lluvias inundaron el trazado unos días antes del estreno y dejaron consecuencias como ese agujero en la recta que los operarios se afanaron en arreglar. El domingo, sin demasiado margen, la carrera de MotoGP se reducía de 31 a 23 vueltas por la degradación del asfalto.

2 KTM Pedro Acosta salvó el honor de KTM en un Gran Premio gris para la marca austríaca. Pedro Acosta llegaba como líder del mundial tras un buen GP de Tailandia pero perdió esa condición al ser séptimo en la carrera del domingo. Un resultado que, de cualquier manera, fue el mejor de KTM, con Brad Binder fuera de carrera y los dos pilotos del KTM Tech 3 en la zona baja: 15º Bastianini, 18º Viñales. La misma situación se reprodujo en la sprint, con Pedro Acosta cazando el último punto en juego, como noveno clasificado; y en la qualy, donde el murciano fue el único en la Q2.

3 Dani Muñoz El sevillano se queda en la tercera posición, la misma que ocupa en la general de pilotos de Moto 2, aunque podría haber recibido el cinco. Y es que Dani Muñoz, debutante como piloto permanente del campeonato, firmó en Goiania su primer podio. En la clasificación, el del Italtrans Racing Team partió desde la 11ª posición, cuarta fila de parrilla, lo que le obligó a remontar. No fue un problema para el joven piloto que cruzó la bandera a cuadros segundo, solo por detrás de Holgado. Un éxito que certifica las buenas sensaciones que ya mostró el curso pasado, cuando hizo de sustituto en el Red Bull KTM Ajo. En ese rol, subió al segundo escalón del podio en el Gran Premio de Catalunya como sustituto de Deniz Öncü.

4 Aspar Team Jorge Martínez Aspar fue uno de los hombres más felices en el paddock de Brasil este fin de semana. El valenciano, al frente del Aspar Team conquistó tanto la victoria en Moto 2 con Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), como en Moto 3 con Máximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team). Además, en la categoría pequeña, la alegría fue doble porque el segundo escalón del podio lo ocupó también uno de sus pilotos, con Marco Morelli escoltando a Quiles. Con sus victorias, tanto Holgado como Quiles se consolidaron al frente de la general de pilotos de las dos categorías.