Noah Dettwiler ya ha salido de la UCI tras su grave accidente en Sepang

La mejor de las noticias ha llegado este viernes en forma de comunicado oficial. El CIP Green Power ha detallado que su piloto, Noah Dettwiler, se encuentra ya fuera de la UCI tras el grave accidente que protagonizó el pasado fin de semana en el circuito de Sepang junto al campeón José Antonio Rueda.

El accidente sucedió en la previa de la carrera del Gran Premio de Malasia, cuando los pilotos de la categoría de Moto3 se encontraban llevando a cabo la vuelta de formación. El piloto del Red Bull KTM Ajo salió de la tercera curva del trazado por el exterior y en medio de ella se encontró al suizo que rodaba muy lento en pista, posiblemente por un fallo en su moto. Nada pudo hacer el andaluz para evitarle, y lo envistió por detrás.

Las imágenes fueron de lo más escalofriantes, y ambos fueron trasladados en helicóptero al hospital más cercano. A lo largo de las últimas jornadas, ambos equipos han estado actualizando el estado de salud de sus pilotos. En el caso del ya Campeón del Mundo de Moto3, se informó que, tras unos días ingresado en Kuala Lumpur, iba a regresar a España para someterse a una cirugía en su mano derecha en Barcelona.

En cuanto al piloto suizo, en primera instancia solo se informó de que necesitaba múltiples cirugías, y al día siguiente se definió su situación como estable, pero crítica. No obstante, el último parte compartido por el equipo indica que ya está despierto, se comunica con su familia y ha podido salir de la unidad de cuidados intensivos.

El equipo confirma que tuvo que ser reanimado en pista

Además, el suizo ha sido dado de alta de la UCI y trasladado a un hospital privado de Kuala Lumpur. Según detalla el comunicado, se le ha encontrado una nueva fractura en el cuello y todavía debe someterse a otra cirugía en la pierna.

En el texto compartido por el equipo, se detalla cómo fueron los momentos tras el accidente. Según se informa, el piloto tuvo que ser reanimado en pista tras sufrir varios paros cardíacos. La rápida intervención de los servicios médicos del campeonato fue crucial para salvar su vida. Según se explica, tras el accidente también le extirparon el bazo para detener una hemorragia y fue operado de una fractura expuesta. El duro golpe también le provocó graves contusiones pulmonares.

"El miércoles, los médicos anunciaron que su estado ya no era crítico y, desde entonces, ha continuado mejorando notablemente", asegura el comunicado. "Tras realizarle nuevas radiografías, los médicos también descubrieron una fractura en el cuello. Necesitará llevar un collarín cervical durante varias semanas para estabilizarlo", explicaron.

Por otro lado, se explica que aún no se sabe cuándo podrá regresar a Suiza ni si la operación se realizará en Malasia o después de su repatriación. Finalmente, la familia y el equipo quisieron expresar su agradecimiento al personal sanitario por "su profesionalismo, excelente apoyo y atención", así como el calor de los afiiconados por los mensajes de apoyo recibidos.

"Nuestros pensamientos están con José Antonio Rueda, todo su equipo y sus seres queridos en estos momentos difíciles. Les brindamos todo nuestro apoyo", terminaba diciendo el comunicado.