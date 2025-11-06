Noah Dettwiler, rumbo a Suiza tras su grave accidente en Sepang

Suma y sigue en buenas noticias. Tras confirmarse que José Antonio Rueda fue operado a principios de esta semana en Barcelona y se encuentra recuperándose positivamente, este miércoles a última hora de la tarde también se confirmó que Noah Dettwiler también sigue mejorando notablemente, motivo por el que será trasladado a Suiza hoy mismo.

Así lo anunció el CIP Green Power a través de un comunicado. "Nos complace anunciar que el estado de salud de Noah Dettwiler ha mejorado tan positivamente en los últimos días que los médicos que lo tratan en Kuala Lumpur han dado luz verde a su repatriación a Suiza", comenzaba diciendo la carta, compartida en redes sociales.

Las autoridades suizas y los médicos del país nativo del piloto han hecho todo lo posible durante las últimas dos semanas para que el piloto pudiese volver cuanto antes a casa. "Este miércoles, un equipo de la Rega [el cuerpo de rescate aéreo de Suiza] ha visitado a Noah en el hospital de Kuala Lumpur, para discutir y planificar los detalles de su transporte médico de vuelta a casa. El vuelo está previsto para el jueves, y se espera que Noah aterrice en Zúrich a última hora de la tarde. Desde allí, será trasladado directamente a un hospital, donde se le practicará la operación pendiente en la pierna. A continuación, vendrá la fase de rehabilitación", explicaba el comunicado.

En la nota, se informaba que la familia también volará de regreso a Suiza este mismo jueves. "Toda la familia y el equipo están encantados con esta evolución positiva, y agradecidos por la excelente atención médica recibida en Malasia. Damos las gracias especialmente a la Rega, que está haciendo posible esta repatriación segura a Suiza", terminaban diciendo.

Rueda ya fue operado en Barcelona

El CIP Green Power comunicó hace unas jornadas que Dettwiler había sido intervenido en varias ocasiones en un hospital privado de Sepang. Se informaba que se le había extirpado el bazo y que había sido sometido a una cirugía en su pierna. También se especificó que debería someterse a una nueva cirugía en la misma extremidad. No obstante, las noticias entonces eran esperanzadoras, puesto que se especificó que estaba despierto y había podido salir de la unidad de cuidados intensivos.

En cuanto a José Antonio Rueda, quien también salió mal parado del choque entre ambos en la vuelta de formación de la carrera en Malasia, el Red Bull KTM Ajo también compartió una nueva actualización en la jornada del miércoles, tras ser operado en Barcelona de su mano derecha. "La intervención, en la que se le insertaron placas en el pulgar, el segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha y la base del radio, fue realizada por el Dr. Xavier Mir en la Clínica Dexeus de Barcelona. El plan para el piloto es continuar su recuperación el tiempo que sea necesario", rezaba el comunicado.

Por otro lado, el equipo de Aki y Niklas Ajo anunció a Brian Uriarte, campeón del JuniorGP y la Red Bull Rookies Cup, como sustituto del piloto andaluz. El cántabro volverá a la categoría de Moto3 tras sus primeras dos carreras en el Mundial en Australia y Sepang, como sustituto de David Muñoz en el Liqui Moly Dynavolt Intact GP. El próximo curso, será piloto oficial para Ajo junto a Álvaro Carpe.