Noah Dettwiler, en "estado crítico" pero estable tras su grave accidente en Sepang

La jornada de carreras en el circuito de Sepang fue especialmente complicada para los integrantes del 'paddock' del MotoGP y todos sus aficionados. El domingo de carreras comenzaba de la peor de las maneras con un grave accidente entre José Antonio Rueda, campeón de la categoría de Moto3, y Noah Dettwiler. Ambos pilotos resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser trasladados en helicóptero hasta el hospital más cercano a la pista, en Kuala Lumpur.

La colisión entre ambos pilotos se produjo durante la vuelta de formación. El piloto del Red Bull KTM Ajo salía de la curva 3 del trazado cuando se topó con el del Green CIP Power, quien rodaba muy lento en pista. Sin poder evitarlo, impactó contra él. La imagen en directo podía ayudar a los espectadores a hacerse una idea de la gravedad del accidente.

La ambulancia asiste a los pilotos en Sepang / EFE

Rápidamente, los servicios médicos se desplazaron al punto en el que sucedió el accidente y posteriormente decidieron trasladar a los pilotos a un centro médico en helicóptero. Fue varias horas después cuando salieron a la luz detalles sobre el alcance de las lesiones. En el caso de Rueda, se especificó que "no presentaba lesiones graves en la cabeza ni en el torso, aunque sí una conmoción cerebral severa por el impacto". "Permanece en observación, a la espera de nuevas pruebas en la mano y el brazo", informaba su equipo, el Red Bull KTM Ajo.

Nuevo parte médico

En cuanto a Detwiller, tardó en llegar el comunicado oficial del CIP Green Power, que aseguraba que el piloto suizo se encontraba hospitalizado en Kuala Lumpur, y que debería "someterse a numerosas intervenciones quirúrgicas". "Por el momento no compartiremos más detalles", sentenciaban, pidiendo también "respeto" para la privacidad del piloto y su familia.

Durante la jornada de este lunes, el equipo del piloto suizo ha emitido un nuevo parte médico, confirmando que Noah se encuentra en "estado crítico, pero estable". Han confirmado, también, que las operaciones a las que se ha sometido han transcurrido "sin complicaciones". "Según los médicos responsables, su estado es estable, pero sigue siendo crítico", rezaba el comunicado.

"Agradecemos su comprensión y les pedimos que respeten la privacidad de Noah y su familia. Gracias a todos por su increíble apoyo y sus mensajes", cerró la nota emitida por el equipo en redes sociales.