Nicolò Bulega será el sustituto de Marc Márquez para lo que queda de temporada

Lo que era un secreto a voces ya es oficial. Nicolò Bulega será el encargado de sustituir a Marc Márquez en el Gran Premio de Portugal y en el de la Comunitat Valenciana. El piloto italiano cogerá el relevo de su compatriota Michele Pirro, quien ejerció de sustituto en las últimas dos citas, después de que el nueve veces campeón cayese lesionado en el circuito de Mandalika (Indonesia).

Durante las jornadas del miércoles y jueves, el piloto, que luchó hasta el final por el título en Superbikes junto a Toprak Razgatlioglu, ya se estuvo probando a lomos de la Desmosedici GP25 en un test privado que tuvo lugar esta semana en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El objetivo no era otro que sumar kilómetros sobre una MotoGP y ver qué sensaciones sentía sobre una máquina muy distinta a la Panigale V4 R, el prototipo que conduce habitualmente en el WorldSBK.

Ducati ya confirmó durante el fin de semana de carreras en Sepang que Nicolò estaría en el test privados del trazado andaluz. “Nicolò probará la MotoGP en Jerez y luego decidiremos juntos. La voluntad es que corra en Portugal y Valencia, pero primero tiene que hacer un test. Él quiere correr con la MotoGP, pero llegando lo más preparado posible”, revelaba Mauro Grasilli, director deportivo de la fábrica de Borgo Panigale.

Tras testearse con la MotoGP con un total de 35 vueltas, terminó la jornada con un tiempo de 1'38 como mejor registro, aún lejos de la pole que marcó Fabio Quartararo el pasado mes de mayo con 1:35.610. Pero cabe destacar que las condiciones no eran las mismas, puesto que para aquellas fechas en Jerez las temperaturas eran más elevadas y las condiciones de pista, distintas.

Optimismo e ilusión

Finalmente, parece que las sensaciones fueron buenas, puesto que Ducati comunicó este viernes que sí formará parte de la parrilla en las citas finales del campeonato. En el comunicado compartido, el piloto mostraba su motivación para competir en la parrilla de MotoGP. "Debutar en MotoGP es el sueño de cualquier niño que aspira a ser piloto. Además, poder pilotar la moto campeona del mundo en las dos últimas carreras de 2025 lo hace todo aún más emocionante", expresaba en el comunicado el piloto, de 26 años de edad. Por otro lado, aseguró que no tiene expectativas para los próximos fines de semana.

"Afrontaré esta experiencia con calma, sobre todo porque, hasta ahora, solo he podido probar la Desmosedici GP en Jerez. Dicho esto, estoy muy motivado para hacerlo bien y darlo todo. Gracias a Ducati y Ducati Corse por su confianza”, decía el italiano.

Por su parte, la marca también quiso mostrar su emoción por esta incorporación en el box del Ducati Lenovo. “Me alegra mucho ver a Nicolò trabajando en la Desmosedici GP. Nicolò forma parte de la familia Ducati Corse desde 2022, cuando quisimos que pilotara la moto de Supersport. Confiamos en él y nos lo recompensó con dos temporadas como auténtico protagonista en Superbike, donde estuvo a punto de ganar el título y se convirtió en nuestro referente como piloto", dijo Luigi Dall’Igna a travées del comunicado.

Un viejo conocido del mundial

No es la primera vez que Bulega compite en el Mundial de MotoGP, pese a que sí será su primera vez en la categoría reina. La de Portimao, será su carrera número 100, puesto que ya compitió en 50 carreras en Moto3 y 49 en Moto2. Aterrizó en la categoría inferior en 2015, compitiendo en el Gran Premio de Valencia como 'wild card' con el SKY Racing Team VR46, equipo de Valentino Rossi. En 2016, se incorporó como piloto oficial. Se mantuvo en la categoría hasta 2018, consiguiendo una pole y dos podios.

Nicolo Bulega durante su etapa como piloto del SKY Racing Team VR46, en 2017 / EFE

En 2019 pilotó para el mismo equipo en Moto2, y en 2020 se incorporó a las filas del Federal Oil Gresini, donde tuvo dos temporadas muy discrertas, terminando vigésimo y vigesimosexto. La historia cambió tras su debut en Campeonato Mundial de Supersport. En 2023 resultó subcampeón en la segunda temporada con el equipo Aruba.it Racing Ducati. En 2024 debutó en Superbikes con ese mismo equipo y fue subcampeón, también tras Toprak. Un diamante en bruto que tan solo ha necesitado tiempo para pulirse.