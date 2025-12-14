Nico Terol, el campeón que forma a campeones: "Ahora disfruto de otra manera"

Tiene algo magnético este deporte. Algo que hace que, pese a que trates alejarte, nunca puedas terminar de hacerlo. Nico Terol (Alcoy, 1988) es un gran ejemplo de ello. Ha dedicado toda su vida al motociclismo. Y el esfuerzo terminó recompensándolo al coronarse Campeón del Mundo de 125cc en 2011. Al cabo de unos cuantos años se retiró... volvió a competir... y desde 2017 milita en el del Aspar Team, la estructura capitaneada por Jorge Martínez 'Aspar'. Primero como 'coach', ahora como director deportivo. Un campeón que forma a campeones.

Recibió a SPORT en el hospitality del Aspar Team en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Y entre el aroma a café y desayuno que ofrece el equipo a sus trabajadores, recordó el camino que ha lo ha llevado hasta este preciso momento: ser director deportivo de uno de los mejores equipos de las parrillas de Moto2 y Moto3. "Cumplí el sueño de ser piloto y ser campeón del mundo, ahora estoy disfrutándolo de otra forma", aseguraba.

Nico Terol se llevó el campeonato del mundo de 125 cc en 2011 / EFE

Pero lo cierto es que el vínculo con el equipo valenciano viene de mucho tiempo atrás, de cuando era un adolescente. En 2004, con 16 años, ya formaba parte del equipo de Aspar en el CEV (Campeonato de España de Velocidad). Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos se vio debutando en el Mundial de MotoGP. Fue en 2005, de la mano del equipo Derbi-Caja. "En cierto momento vi que era como un juego y se profesionalizó sin darme cuenta en muy pocos años", recordaba Nico Terol durante la charla con SPORT. "Y de golpe me vi que era piloto Derbi en el Mundial, entonces decía, ostras: ‘esto es mi sitio, cómo ha pasado todo tan rápido’, y la verdad que la sensación fue extraña", recordaba sobre aquella época.

Cumplir mi sueño en el Ricardo Tormo... nunca, ni en mis mejores sueños, imaginaba que podría pasar Nico Terol — Campeón del Mundo de 125 cc en 2011 y Director Deportivo del Aspar Team

Un dicho reza que todos los caminos llevan a Roma. Pero en su caso todos han terminado conduciendo al familiar equipo regentado por Aspar. Se unió a sus filas y terminó siendo campeón del mundo con un equipo valenciano en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, el trazado que lo vio crecer. "Fue espectacular. Nunca, ni en mis mejores sueños, imaginaba que podría pasar", recuerda sobre aquel momento.

La difícil adaptación a Moto2

Pero todo cambió en 2012. El salto a Moto2 no fue fácil. Es una categoría especialmente complicada, incluso para aquellos que aterrizan como campeones de su hermana menor. "No estaba en los resultados que esperaba, hasta que siendo fiel a mi estilo y perseverante, en la última carrera de ese año conseguí un pódium aquí y ya el año siguiente conseguí tres victorias", recuerda de aquel momento.

Su trayectoria profesional ha tenido grandes momentos. Pero también manchas oscuras en forma de lesión. Una de ellas la lesión en las vértebras lumbares provocada por una caída que sufrió durante el Gran Premi de Catalunya de 2010. Y qué decir de la que sufrió en el dedo meñique de su mano derecha cuando luchaba por el campeonato que terminó ganando. "Las lesiones son aquellos momentos donde te dices: '¿quién me ha mandado a estar corriendo en moto cuando podría estar viendo las carreras comiéndome unas patatitas y bebiéndome una Coca Cola?'", recuerda. Sin embargo, asegura que al regresar, siempre se sentía un poco como "un superhéroe".

Ya no me sentía piloto. Me daban un poco de miedo las salidas, y no quería correr por correr Nico Terol — Campeón de 125cc en 2011 y Director Deportivo del Aspar Team

Tras un breve paso por el Mundial de Superbikes, en 2017 decidió colgar el mono y el casco. Sorprendió a todo el mundo cuando en 2019 decidió competir en MotoE junto a Aspar, y un año después, competir en Endurance. "La vida te pone en situaciones o en tesituras que igual tienes claras las decisiones, pero es que esta es nuestra afición. Llevo la gasolina en el ADN", confesaba, sobre el motivo que lo llevó a volver a competir.

Sin embargo, a la hora de ampliar el contrato de nuevo, lo vio claro: "Ya no me sentía piloto. Me daban un poco de miedo las salidas, y no quería correr por correr", expresaba. "Decidí que quería transmitir a los pilotos lo que se me da bien", sentencia.

La educación de una nueva generación de pilotos

Ahora se dedica a "la educación de los pilotos" de Jorge Martínez 'Aspar'. Ha trabajado con campeones como Izan Guevara o David Alonso, entre otras promesas como Dani Holgado o Máximo Quiles. "Debo atender a cada uno, darle a cada uno la gasolina que necesita, además de saber equilibrar el equipo, mantener la calma", explica. Para Nico, lo primordial es "darles todas las herramientas para que sean mejores pilotos y personas".

Para un joven piloto, es esencial tener un buen entorno que le ayude a mantener los pies en el suelo cuando las cosas van muy bien. "Intento que se den cuenta de que, al final, ser piloto es una etapa de toda tu vida". "Yo he vivido etapas de todo: de ser campeón del mundo y otro año estar súper atrás. Cuando todo va bien, te salen amigos hasta debajo de las piedras, y cuando tienes situaciones difíciles es cuando más aprendes. Quiero hacerles entender que hay que ser persona ante todo", apunta.