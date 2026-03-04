Nico Abad, presentador, sobre su juicio con Mediaset: "Nos pusieron medio contrato como trabajador y medio contrato a factura”

El periodista deportivo Nico Abad ha relatado públicamente el largo proceso judicial que mantuvo con su antigua empresa, Mediaset, tras ser despedido, un conflicto que terminó resolviéndose a su favor con una indemnización de 279.000 euros por despido improcedente. Según explicó, el origen del problema estuvo en un cambio legislativo que modificó su situación contractual dentro de la compañía.

Abad detalló que, debido a la nueva normativa, dejaron de poder facturar como artistas y pasaron a tener una fórmula mixta: “Nos pusieron medio contrato como trabajador, contrato laboral, y medio contrato a factura”. Esa estructura generaba derechos laborales por la parte indefinida del acuerdo, algo que posteriormente sería clave en el litigio.

Su marcha de Mediaset

En 2020, la empresa le comunicó que su contrato finalizaba. Sin embargo, el periodista entendía que solo podía extinguirse la parte mercantil, no la laboral indefinida. “Dije, bueno, se acaba la parte que no es indefinida, la otra hay que resolverla”, explicó, defendiendo que existía una bolsa económica asociada a esa relación laboral.

Según su versión, al plantear que iba a reclamar lo que consideraba justo, la situación se tensó. “La voy a pelear”, asegura que advirtió. Poco después, fue despedido. La empresa alegó tres motivos para justificar la decisión, aunque Abad sostiene que “ninguna de las tres era válida”.

A juicio

El caso terminó en los tribunales. En primera instancia, la sentencia no le dio la razón, pero recurrió. Finalmente, en segunda instancia, el juez dictaminó que se trataba de un despido improcedente y reconoció su derecho a percibir la indemnización correspondiente, que ascendía a 279.000 euros.

El periodista reconoce que no fue una decisión sencilla enfrentarse judicialmente a un gran grupo audiovisual. “Hay que tener narices para irte a juicio con un gigante”, admitió, recordando las presiones que recibió durante el proceso. Incluso compañeros le aconsejaban que reconsiderara su postura para no cerrarse puertas profesionales.

Aun así, Abad tenía claro que su etapa en la empresa ya estaba terminada. “Lo que me han dicho es que nunca más voy a trabajar allí”, afirmó, convencido de que aceptar sin reclamar no le garantizaría volver. Fue entonces cuando un amigo le dio el consejo que terminó de impulsarlo: “Que lo diga un juez”. El fallo judicial confirmó su postura y puso punto final a un proceso que, más allá de lo económico, el periodista describe como una cuestión de dignidad profesional.

Abad se reinventó en Youtube

El periodista explicó que su salida no fue una elección personal, sino una situación impuesta. Asegura que se encontraba en un buen momento en televisión cuando fue despedido de Mediaset y, después de eso, ninguna cadena volvió a contar con él. "Ahora la herramienta para hacer periodismo la tenemos a menos de 20 centímetros de nuestra mano y es el móvil”. Nico Abad dio un giro a su trayectoria profesional y apostó por abrirse un canal en YouTube.

De esa decisión nació su canal en la plataforma, que actualmente supera los 100.000 suscriptores y ya va por su quinta temporada. Reconoce que el proyecto está funcionando, aunque insiste en que no fue algo planificado, sino consecuencia de haberse quedado sin un empleo estable y bien remunerado en televisión.