¿Qué necesita Àlex Márquez para ser subcampeón del Mundo de MotoGP?

El Mundial de MotoGP ha aterrizado este fin de semana en el circuito de Mandalika con el título decidido y toda la atención centrada en el segundo puesto de la clasificación general de pilotos. Àlex Márquez llega asentado en esa posición de subcampeón pero con Pecco Bagnaia algo más cerca después del fin de semana redondo que cerró en Japón, con las victorias en la sprint y la carrera del domingo.

El pequeño de los Márquez, por contra, finalizó en Motegi uno de sus peores Grandes Premios de esta temporada, siendo décimo sin puntuar en la sprint y mejorando hasta la sexta plaza el domingo. Aún así, llegaba a Indonesia con un buen margen de 66 puntos respecto a Bagnaia, con185 puntos en juego (125 de domingo y 60 de sprint).

El italiano encontró en Motegi las buenas sensanciones que había perdido esta temporada y firmó una alegría doble para el equipo oficial de Ducati, que pudo celebrar el Mundial de Marc y el resurgir de su otro piloto. Además, Bagnaia tomó aire respecto al cuarto clasificado, un Marco Bezzecchi que amenazaba con subir el Top-3 tras sus buenos resultados en las últimas carreras. El de Aprilia se fue al suelo el domingo tras un toque con su compañero Jorge Martín y no pudo sumar, dejando la diferencia entre ambos en 32.

Indonesia aclara el guion

El sábado en Indonesia ha aclarado un poco la situación respecto a la segunda plaza con Àlex mejorando las prestaciones del viernes para acabar cuarto en la sprint. Una posición que le ha generado seis puntos para su cuenta personal por el cero que ha conseguido Pecco Bagnaia al acabar decimocuarto y último de todos los pilotos que han acabado la carrera.

El turinés ha sufrido desde los primeros compases en Mandalika, quedando fuera de Q2 y clasificando en la decimosexta plaza o lo que es lo mismo, la penúltima fila de la parrilla y en carrera tampoco ha encontrado el ritmo. "Mi vuelta más rápida ha sido dos segundos más lenta que los primeros. Alguien que me explique por qué no puedo aquí", se preguntaba tras la sprint.

La situación se le ha complicado además con la victoria de un Bezzecchi que ya le amenaza en el tercer puesto con los 12 puntos conseguidos con la victoria en la sprint. El margen ahora es de 20 puntos.

Después del sábado en Mandalika las cuentas son claras. Con 173 puntos en juego todavía, Àlex tiene un margen de 72 respecto a Pecco Bagnaia. Aunque aun es pronto para hacer cuentas, el de Cervera tendría suficiente con acabar por delante de Pecco en todas las carreras que quedan. Tampoco se puede descartar todavía a Marco Bezzecchi quien viene en progresión en esta segunda mitad del campeonato. El de Aprilia cuenta con 254 puntos, 92 menos que Àlex y aunque sus opciones son remotas, matemáticamente aun es posible.